Facebook lancia Catchup, l’app per le chiamate audio

Dopo l’app cooperativa per la creazione di video musicali, Facebook sta testando una nuova app progettata per aiutare amici e famiglie negli Stati Uniti a sentirsi telefonicamente ed effettuare chiamate vocali di gruppo con un massimo di otto persone.

La nuova app prende il nome di Catchup ed è creata dal gruppo di ricerca e sviluppo interno di Facebook, che differisce dalle altre app di chat di gruppo, in quanto le chiamate sono solo audio, non video, e mostrano lo stato degli utenti per indicare che sono disponibili alla conversazione.

L’app sembra prendere spunto dall’app Houseparty, divenuta recentemente molto popolare, per via dei blocchi e delle chiusure per Coronavirus. Da parte sua, Facebook afferma che l’app è stata costruita in modo tale che le persone possano effettuare chiamate quando sanno che l’altra persona è disponibile, perché il rischio che sia occupata è «Uno dei motivi principali per cui le persone non effettuano più chiamate».

CatchUp non avrà bisogno di un account Facebook per il funzionamento: l’app funziona con l’elenco dei contatti del proprio smartphone e offre diverse impostazioni sulla privacy. In questo modo l’utente può controllare chi tra i propri contatti presenti su Catchup è disponbile per partecipare alle chiamate uno a uno e alle chiamate di gruppo.

CatchUp è disponibile al download gratuito per iPhone e si scarica da App Store, anche se al momento in cui scriviamo non è presente sullo store italiano.