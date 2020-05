iPhone 12 blu, un video concept mostra come potrebbe essere

La tinta verde notte è disponibile esclusivamente per gli iPhone 11 Pro ed è tra quelle più gettonate dagli utenti che hanno acquistato l’ultimo terminale top di Cupertino: per la prossima generazione in arrivo questo autunno Apple potrebbe sostituirla con un iPhone 12 blu. L’anticipazione circola da mesi indicando il nome come navy blue (in questo articolo riportiamo il primo render): ora un video concept mostra come potrebbe essere l’aspetto di questo terminale.

Il video concept, che riportiamo in questo articolo, è stato creato per somigliare a uno spot pubblicitario di Apple, soprattutto tenendo in considerazione tutte le anticipazioni emerse finora sui nuovi iPhone 2020. Così viene mostrato un terminale meno arrotondato, con profili laterali più squadrati, un richiamo al design impiegato negli iPhone 5, 5s e prima ancora in iPhone 4.

Nella parte frontale il notch in alto nello schermo risulta molto più piccolo, un altra caratteristica attesa. Si prosegue poi con le specifiche tecniche salienti tra cui connettività 5G, processore Apple A14 e anche schermo XDR con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Quest’ultima sembra sarà supportata dall’hardware degli iPhone 12 top di gamma, ma non è ancora dato sapere se Apple la implementerà a livello software, o se invece preferirà tralasciarla per preservare l’autonomia.

Infine sul retro è visibile il comparto fotocamere composto da 4 elementi circolari principali, tre per le fotocamere vere e proprie più uno per il sensore LiDAR, come previsto per due modelli più costosi.Anche se il video concept di iPhone 12 blu, creato da Mauro Battino per ConceptsiPhone,dura circa un minuto e mezzo, il terminale viene mostrato raramente nella sua interezza perché il filmato si concentra su singoli dettagli, cambi rapidi di inquadratura e ingrandimenti.

Ciò nonostante design e aspetto sembrano riusciti. Se Apple realizzerà iPhone 12 blu o Navy Blue con la stessa cura maniacale per dettagli e tinta che la contraddistinguono da sempre, è praticamente certo che numerosi appassionati opteranno per questa colorazione.

Per tutto quello che c’è da sapere sugli iPhone 11 e 11 Pro attuali rimandiamo a questo approfondimento di macitynet. Per i nuovi modelli in arrivo quest’anno invece è possibile consultare questo articolo per iPhone SE 2 , invece tutto quello ch è emerso finora sugli iPhone 12 5G è riassunto in questo articolo.