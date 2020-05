Smartwatch in super offerta, da non perdere: su parte da soli 19 euro

Se siete alla ricerca di una buona offerta per mettervi al polso un nuovo smartwatch, non perdetevi questo poker di smartwatch disponibile su eBay, con prezzi che partono da soli 19.99 euro.

Si parte con l’immancabile clone di Apple Watch, uno smartwatch dalla schermo rettangolare a colori da 1.3 pollici, che include tutte le caratteristiche base di dispositivi di questo genere: tracciamento attività sportiva, certificazione di impermeabilità IP67, monitoraggio frequenza cardiaca, misurazione dell’ossigeno, monitoraggio del sonno, notifiche e batteria della durata fino a 7 giorni con utilizzo normale.

Punto di forza è il prezzo, 19.99 dollari con spedizione gratuita dalla Cina. Clicca qui per acquistare.

La seconda proposta è il SENBONO K9, smartwatch dalla forma tonda, display da 1.3 pollici con schermo 2,5 D, dotato anch’esso delle stesse imprescindibili caratteristiche del modello precedente, ma caratterizzato da un un design più elegante e sottile, oltre ad un’autonomia leggermente superiore, che può arrivare a 10 giorni.

Il prezzo è di 32 euro circa, con spedizione gratuita dall’Italia. Clicca qui per acquistare.

Con la terza offerta si sale sicuramente di livello e riguarda il Kospet Vision 4G, smartwatch del brand Kospet che mette al polso un vero e proprio smartphone con un buon rapporto qualità prezzo. Kospet Vision 4G include la possibilità di inserire una SIM (supporta le reti TDD LTE + FDD LTE) all’interno del dispositivo per renderlo completamente indipendente da uno smartphone.

Altra caratteristica degna di menzione è la doppia fotocamera, per la precisione una anteriore da 8 MP, e una seconda laterale da 5,0 MP, quest’ultima molto utile per scatti “nascosti”. A questo si aggiungono display da 1,6 pollici, con risoluzione 320 x 320, processore MTK6739 quad-core, 3GB di RAM, ROM da 32 GB, GPS + GLONASS e batteria da 800 mAh, che consente un utilizzo giornaliero, modulo Wi-Fi 802.11a / b / g / n, Bluetooth 4.0 e sistema operativo Android 7.1.

Il prezzo è di 129 euro con spedizione gratuita dall’Italia. Clicca qui per acquistare.

La nostra carrellata di offerte si conclude con un altro modello Kospet, il Kospet Optimus Pro 4G: ispirato al mondo dei Transformers anch’esso può essere utilizzato senza abbinarlo allo smartphone semplicemente inserendovi una SIM nell’apposito alloggiamento.

Sono preinstallate tutte le applicazioni principali di Google monta un processore quad-core MTK6739 a 1.25 GHz affiancato da 3 GB di RAM ed è dotato di uno schermo AMOLED da 1,39” di forma circolare con risoluzione 454 x 454 pixel a 372 PPI.

È certificato IP67 per resistere anche alle immersioni, sebbene l’azienda sconsigli di schiacciare i tasti quando si trova immerso in acqua. La batteria è da 800 mAh e promette fino a 3 giorni di autonomia in utilizzo oppure 7 giorni in Standby con una sola carica e c’è il GPS per usare la navigazione turn-by-turn direttamente dal polso senza smartphone al seguito.

Lungo la corona è presente una fotocamera da 8 MP per consentire di scattare foto e registrare video “alla James Bond” e i cinturini sono rimovibili: ne utilizza uno in silicone ma sul sito ufficiale ce ne sono di compatibili anche in pelle. In alternativa se ne possono acquistare ovunque anche di altri, purché siano da 24mm.

Il prezzo è di 165 euro con spedizione gratuita dall’Italia. Clicca qui per acquistare.

Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.