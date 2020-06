Facebook prova Face ID e Touch ID per l’app Messenger su iPhone

Gli utenti di Facebook Messenger saranno presto in grado di bloccare i messaggi su iPhone aumentando la sicurezza e riservatezza dell’accesso ai propri dati. La società sta implementando l’opzione per richiedere l’autenticazione Face ID o Touch per accedere alla propria lista messaggi. La funzione arriverà con un aggiornamento futuro, attualmente in fase di test.

La possibilità di sbloccare l’app Messenger con Face ID o Touch ID porterebbe su iOS la stessa esperienza già disponibile su WhatsApp, app che ricordiamo essere anche di proprietà di Facebook. Gli utenti potranno definire se l’autenticazione sarà sempre richiesta all’apertura dell’app o solo dopo un periodo di inutilizzo, che può variare da 1 minuto a 1 ora.

Sebbene la funzione non possa essere attivata su singole conversazioni, abilitare l’autenticazione biometrica aggiungerebbe un ulteriore livello di sicurezza alle chat private di Messenger. La funzionalità è attualmente in fase di test con un numero limitato di utenti di Facebook Messenger che vi ha accesso, ma la società prevede di estenderla a più utenti in un prossimo futuro.

Facebook ha dichiarato a Engadget che offrire l’opzione per bloccare i messaggi fa parte delle misure dell’azienda per garantire la privacy degli utenti.

Vogliamo offrire alle persone più opzioni e controlli per proteggere i loro messaggi privati ​​e di recente abbiamo iniziato a testare una funzione che consente di sbloccare l’app Messenger utilizzando le impostazioni del proprio dispositivo. È un ulteriore livello di privacy per impedire a qualcun altro di accedere ai tuoi messaggi.

Sfortunatamente, non ci sono indicazioni su quando Facebook abbia intenzione di rendere questa nuova funzionalità disponibile per tutti. Se non potete ancora accedere a questa funzione, non vi resta che attendere un prossimo aggiornamento.

L’app Messenger, ricordiamo, è disponibile gratis per iPhone e iPad direttamente a questo indirizzo.

