Facebook rilascia l’app Messenger per macOS e Windows

Molti lo aspettavano anni fa, ma gli indizi più recenti e concreti risalgono a circa un anno fa: ora finalmente Facebook ha presentato e rilasciato l’app Messenger per Mac e Windows, indicato come un software utilizzabile per le videochiamate dal computer e rimanere connessi in tutto il mondo con amici e familiari.

“Ora più che mai”, è indicato nel comunicato di presentazione, “le persone usano la tecnologia per rimanere in contatto con le persone più care, anche quando sono fisicamente lontane”. “Nell’ultimo mese abbiamo visto un incremento del 100% nelle persone che usano i browser desktop per chiamate audio e video con Messenger. Ora con l’app per macOS e Windows, il meglio di Messenger è disponibile sul desktop, incluse le chiamate illimitate e le videochiamate di gruppo gratuite (tramite WiFi, ndr)”.

Tra le peculiarità evidenziate per la versione desktop dell’app: la possibilità di effettuare videochiamate di gruppo sul grande schermo, la semplicità di connessione (tutti quelli che hanno Facebook hanno Messenger), il Multitasking (le chat sono accessibili ed è possibile sfruttare il sistema mentre si svolgono altri compiti al computer), le notifiche (è possibile riceverle per nuovi messaggi, ma anche impostarle come mute o silenziarle), sincronizzazione delle chat tra dispositivi mobili e desktop, altre funzionalità tipiche di Messenger sul grande schermo (inclusa la Dark Mode e la ricerca di GIF).

L’app Messenger per Mac e Windows è stata lanciata in più fasi. In Europa è arrivato prima in Francia, il 4 marzo, con Polonia, Australia e Messico in particolare, seguite dagli Stati Uniti, poi altri mercati di lingua francese come il Belgio o la Svizzera e altri ancora.

È possibile scaricare l’app Messenger per Mac da questa pagina di Mac App Store oppure da Microsoft Store per i sistemi PC Windows. La versione Mac richiede OS X 10.10.0 o versioni più recenti e “pesa” 106,2MB.

