Facebook vorrebbe cambiare nome

Mark Zuckerberg potrebbe annunciare un cambio di nome per Facebook nei prossimi giorni. A riferirlo è il sito The Verge; il social vero e proprio manterrebbe il nome originale: l’idea è di dare un nuovo nome all’azienda madre, qualcosa che dovrebbe rispecchiare meglio le nuove ambizioni della società, ma più probabilmente anche un modo per sistemare la reputazione in generale, facendo dimenticare varie questioni delle quali è accusata l’azienda (l’incitamento all’odio sulle sue piattaforme, il dilagare di fake news incontrollate, la dipendenza e i comportamenti malsani correlati all’uso dei social).

Sulla falsariga di Google, che nel 2016 ha riorganizzato le sue attività creando la capogruppo Alphabet, sarebbe stato scelto un nuovo nome per la società madre che controllerà Facebook (il social network), Instagram, WhatsApp e Oculus. Secondo Mark Zuckerberg l’operazione consentirebbe – tra le altre cose – di presentare meglio la sua nuova idea:quella di un “metaverso”, un mondo parallelo con l’obiettivo di rendere più etereo il confine tra reale e virtuale.

Facebook ha annunciato questa settimana la creazione di 10.000 posti di lavoro in Europa nei prossimi cinque anni per costruire “nuova esperienze virtuali interconnesse utilizzando tecnologie come la realtà virtuale e la realtà aumentata”, un percorso che dovrebbe portare “a costruire la piattaforma informatica del futuro”, sviluppando per l’appunto un metaverso: “una nuova generazione di esperienze virtuali interconnesse che utilizzano tecnologie come la realtà virtuale e aumentata”, rafforzando la sensazione di “presenza virtuale”.

Zuckerberg potrebbe annunciare il cambio di nome nell’ambito della conferenza Facebook Connect che si svolgerà il 28 ottobre, o forse anche prima. Il nuovo nome potrebbe girare intorno alla parola “Horizon”, ma al momento non c’è nulla di certo e il presunto nuovo brand dell’azienda è per ora un segreto apparentemente ben custodito.