macOS evita lo scontro tra puntatore del mouse e notch dei MacBook Pro 2021

Fin da lunedì 18 ottobre con la presentazione Unleashed e l’introduzione dei nuovi MacBook Pro 2021 utenti e appassionati hanno preso d’assalto i social nel tentativo di risolvere un interessante quesito: come si comporta macOS quando il puntatore del mouse arriva in prossimità o tocca l’area occupata dal notch.

I quattro possibili comportamenti di macOS e del puntatore in presenza del notch nei MacBook Pro 2021 è ben illustrato da un breve video pubblicato da un utente su Reddit. Nella prima soluzione macOS tratta l’area del notch come il resto dello schermo, solo che quando il puntatore del mouse scorre in quest’area non risulta visibile all’utente. Nel secondo caso invece l’area del notch blocca i movimenti del puntatore del mouse, così l’utente deve girarci intorno.

Nel terzo caso quando il puntatore del mouse scorre in orizzontale e incontra il notch salta immediatamente sul lato opposto. Infine nell’ultimo scenario l’utente non si deve preoccupare del notch perché quando macOS rileva la collisione con il puntatore del mouse fa in modo che lo spostamento segua il profilo della tacca. Nel flusso di domande e possibili risposte su Reddit e sui social è arrivato anche l’intervento di Linda Dong, una designer di Apple, che ha risolto la questione.

Yup! The cursor moves underneath — Linda Dong 🦑 (@lindadong) October 19, 2021

Per macOS il notch nei MacBook Pro 2021 è un’area dello schermo come tutte le altre, solo che non è visibile per l’utente, così il puntatore del mouse scorre sotto alla tacca. In questo modo non occorre attendere l’arrivo e le prime consegne dei nuovi portatili professionali per risolvere il quesito. Stando ai commenti la soluzione adottata da Apple sembra tra quelle più gradite dagli utenti.

Gli sviluppatori per le proprie app possono scegliere se a tutto schermo visualizzare una barra nera in alto per coprire il notch, quindi usando meno spazio in verticale per visualizzare il software, oppure se utilizzare l’intero display, incluse le aree a destra e sinistra del notch.

Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi portatili professionali Apple è in questo articolo, invece per chi vuole approfondire i dettagli dei nuovi processori Apple Silicon M1 Pro e M1 Max si parte da qui.

