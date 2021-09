Fate levitare il caricatore MagSafe col supporto KKM

Gli iPhone della serie 12 e i nuovi che stanno per arrivare sul mercato supportano la ricarica senza fili a velocità “aumentata” grazie al caricatore MagSafe di Apple: chi vuole migliorare l’uso di quest’ultimo può accompagnarlo ad un accessorio come il supporto KKM che ne estende le possibilità di impiego.

Si tratta di una struttura pieghevole che praticamente permette di sollevare la piastra di ricarica e mantenerla inclinata rispetto al piano di appoggio, in modo così da poter ricaricare il telefono e contemporaneamente controllare ad esempio le notifiche in arrivo oppure gestire una videochiamata. Per farla breve è praticamente un supporto per iPhone compatibile col caricatore MagSafe di Apple, il che consente di beneficiare della ricarica senza fili e della facilità con cui è possibile agganciare e sganciare il telefono con la praticità che offrono dei supporti di questo tipo.

Rispetto ad altre soluzioni simili è costruito interamente in lega di alluminio, un materiale che risulta chiaramente più solido, durevole e robusto rispetto alla più comune plastica. Sul fondo sono presenti quattro ampi cuscinetti in silicone che aumentano la stabilità del supporto ed evitano che possa graffiare la superficie sulla quale viene appoggiato. Anche il sistema di aggancio del caricatore MagSafe, oltre ad essere costruito su misura, presenta delle parti in silicone che ne migliorano la presa.

Come dicevamo il sistema è ripiegabile in modo tale da poter adattare l’angolo di visione in base alla postura: la flessibilità compre un arco di 260 gradi nei quali è possibile posizionare il telefono parallelamente al piano di lavoro oppure completamente in verticale, in modo da poterlo eventualmente usare anche per scattare fotografie con la fotocamera posteriore, magari per scansionare al volo un documento senza interrompere la ricarica.

In definitiva il supporto KKM per MagSafe è una soluzione compatta e portatile attualmente in vendita su Amazon a 15,99 euro. In questi giorni è in sconto a 8,99 euro.