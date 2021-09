Amazon lascia trapelare nuovi Kindle Paperwhite 2021

La presentazione non c’è ancora stata, ma quelli che con ogni probabilità diventeranno i nuovi ebook reader Kindle Paperwhite 2021 sono già stati avvistati nella pagine di Amazon in Messico e Canada, naturalmente già rimosse. Due i nuovi modelli che hanno fatto una rapida apparizione online: un nuovo Kindle Paperwhite 2021 e anche un modello superiore denominato Paperwhite Signature Edition.

Ricordiamo che il modello attuale mette a disposizione uno schermo da 6 pollici con quattro LED, mentre i nuovi modelli metteranno a disposizione uno schermo da 6,8 pollici con risoluzione di 300 punti per pollice e ben 17 LED per migliorare l’illuminazione.

Come ora continueranno a essere certificati IPX8 per l’impermeabilità, ma sembra che offriranno cornici laterali e superiore più sottili rispetto ai modelli attuali. Tra le novità anche la presenza di «luce calda regolabile», indicando che probabilmente metteranno a disposizione sia LED bianchi che ambra per affaticare meno la vista, proprio come già offerto dal modello di punta Kindle Oasis.

Rispetto al modello Kindle Paperwhite 2021 standard, la versione superiore Signature Edition offrirà non 5GB di spazio di archiviazione ma ben 32GB, a cui si aggiungono anche la ricarica wireless e sensori di luce per la regolazione automatica in base alla luce ambientale.

Per quanto riguarda i prezzi il discorso si complica un po’, perché quelli avvistati potrebbero essere semplicemente dei segnaposto da sistemare al lancio, come indica GoodEReader: il nuovo Kindle Paperwhite 2021 è stato avvistato al prezzo di 117 dollari statunitensi, circa 100 euro mentre il modello Signature Edition a 165 dollari, circa 140 euro. In sostanza il modello standard sembra manterrà all’incirca lo stesso prezzo di vendita attuale: anche se a listino è indicato a 129,99 euro al momento è proposto a 109,99 euro.

Per il momento non emergono indicazioni sulla possibile data di presentazione e disponibilità ma, tenendo presente questa fuga di notizie, è molto probabile che non dovremo aspettare molto per scoprirlo. Ricordiamo che da aprile di quest’anno grazie a un aggiornamento software Kindle può mostrare la copertina del libro che stiamo leggendo nella schermata di blocco: in questo articolo come funziona, i modelli supportati e come attivarlo.