Alleanza Fca-Renault: nel mirino tecnologie per l’auto elettrica e dimensione del gruppo globale

Fiat Chrysler è in trattativa con Renault per una possibile alleanza che consentirebbe a tutte e le aziende di rafforzare la competitività, in un settore alle prese con importanti sfide, inclusa la sempre più massiccia diffusione di veicoli elettrificati.

A rivelarle “avanzate trattative in corso” è il Financial Times. Secondo il quotidiano finanziario i negoziati sono a buon punto e da Torino non commentano ma è chiaro per tutti il vantaggio che si otterrebbe dalla fusione con Renault-Nissan-Mitsubishi: la nascita di quello che diventerebbe il primo produttore mondiale di automobili. Si calcola, infatti, che i due gruppi, arriverebbero a 15,6 milioni di vendite l’anno, numeri molto superiori a quella di Volkswagen con le sue 10,8 milioni di auto immatricolate.

Non è al momento dato sapere quanto Nissan (storico partner dell’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance) sia effettivamente coinvolto nelle trattative e un portavoce della Casa giapponese non ha risposto alla richiesta di commenti. Il quotidiano finanziario inglese non lo dice ma l’indiscrezione potrebbe aver rovinato equilibri molto fragili, tra il costruttore francese e quello giapponese (Nissan forse non era stata messa al corrente di tale iniziativa).

Fiat Chrysler ha invece hanno più volte spiegato di essere disposta a dialogare con tutti. “Se c’è una partnership, una fusione o un accordo recentemente dichiarato l’amministratore delegato di Fca, Mike Manley, in un’intervista al quotidiano finanziario.

Per il Nordamerica, FCA è un partner particolarmente interessante per Renault, mercato dal quale l’azienda francese è praticamente assente. FCA ha anche nel portafoglio marchi quali Alfa Romeo e Maserati, un segmento di mercato nel quale i francesi non competono. Le due società già collaborano in alcuni settori (es. veicoli commerciali) e l’alleanza permetterebbe di avere quattro teste di ponte nel mondo: Torino, Parigi, Tokyo e Detroit.

“Se Fca dovesse entrare nell’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi”, spiega il Financial Times, la “bilancia del potere all’interno della partnership si sposterebbe ulteriormente dal Giappone” verso l’Europa, “portando al tavolo John Elkann”.

Ad aprile di quest’anno è trapelato un accordo tra FCA e Tesla per evitare il pagamento di sanzioni per la violazione delle nuove norme sulle emissioni. Fca avrebbe deciso di versare a Tesla centinaia di milioni di euro in modo da conteggiare i veicoli del costruttore americano nella propria flotta e non essere così multata per la mancanza dello sviluppo in questo importante settore che resta uno dei punti deboli della multinazionale con sede in Olanda.