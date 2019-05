Come velocizzare i pagamenti iPhone, riconoscendo automaticamente le carte di credito

Chi è solito effettuare acquisti sul web utilizzando smartphone e tablet troverà certamente utile velocizzare i pagamenti iPhone, senza dover ogni volta compilare manualmente tutti i campi di testo relativi ai dati della propria carta di credito.

Fortunatamente, la camera di iPhone riesce a riconoscere le carte di credito, riuscendo a compilare automaticamente tutti i campi necessario all’acquisto. Ecco come fare.

Attivare il riconoscimento automatico della carta di credito è molto semplice e anche se il “trucco” non è nuovo, è sempre interessante.

Quando si naviga da Safari su iPhone, la relativa opzione di scansione carta apparirà sulla tastiera ogni qual volta si giunge al momento di finalizzare l’acquisto nel proprio carrello. Nell’esempio in basso abbiamo utilizzato Amazon, ma la stessa tecnica funziona con molti altri siti online.

Cliccando sul campo relativo al numero di carta di credito, la tastiera Apple mostrerà automaticamente la voce Scansiona Carta di Credito.

Scegliendo questa opzione si aprirà direttamente l’app Fotocamera, ma sarà necessario dare l’OK, quando richiesto attraverso apposito pop up a schermo. A questo punto sarà sufficiente inquadrare la propria carta di credito per far riconoscere automaticamente numero e data di scadenza.

In questo modo, sfruttando la camera di iPhone sarà possibile compilare automaticamente i dati numerici, così da non dover perdere tempo a ricopiarli. La scansione funziona molto bene e basta mantenere l’inquadratura per un istante affinché vengano riconosciuto perfettamente tutti i numeri.

Su macitynet.it trovate altre centinaia di tutorial per iPhone e iPad: iniziate da questa pagina.