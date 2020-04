Festa Xiaomi su Gearbest, tantissimi sconti su smartphone, gadget e indossabili

Impazza il festival Xiaomi, con ricchi sconti sulle periferiche più importanti del brand. A partire da questa pagina è tutto in sconto, dagli smartphone agli indossabili, passando per i set top box e i gadget vari.

La prima offerta che sicuramente non potrete lasciarvi sfuggire è lei, la regina delle smartband: Xiaomi Mi Band 4, si compra infatti a solo 24,84 euro, uno dei prezzi più bassi visti in rete.

Non ha bisogno di presentazione, si tratta della smartband con un ottimo rapporto qualità prezzo. Recensita da Macitynet qui, si distingue per lo stile sobrio e dal profilo curvo che già caratterizzava il modello precedente, la Xiaomi Mi Band 4 include la tecnologia Bluetooth 5,0 BLE che offre una connettività migliorata in termini di velocità ed efficienza.

Altra novità il display a colori AMOLED da 0,95 pollici che vanta una risoluzione 120 x 240 px, senza dimenticare la certificazione 5ATM che rendono la Mi Band 4 resistente alle profondità acquatiche fino a 50 metri (perfetta dunque per i sub), e l’autonomia fino a 20 giorni grazie alla batteria da 135 mAh integrata.

Xiaomi Mi Band 4 è in vendita al prezzo di 24,84 euro.

Altro affare da non lasciarsi sfuggire, per chi volesse cambiare smartphone, è Redmi Note 9s, appena uscito e subito in offerta lancio a 237,52 euro. Display Full HD+ da ben 6,67 pollici, protetto da un triplo strato di vetro Gorilla Glass 5, e con aspect ratio di 20:9. CPU Snapdragon 720G e ben 4 fotocamere sul retro.

La batteria monstre da 5020 mAh, con supporto alla ricarica rapida 18W assicura 14 ore di gaming, e oltre 20 giorni di stand by. Tra le altre caratteristiche il terminale offre supporto MicroSD per espandere la memoria, di 64 o 128 GB a seconda della versione scelta. Quella con ROM più capiente arriva propone 6 GB di RAM, mentre la versione da 64 offre 4 GB di RAM a bordo.

Xiaomi Redmi Note.

Le offerte sono davvero tante, ma in ultimo vi lasciamo con la Mi Box S, tra i miglior Android TV Box disponibili sul mercato, si può acquistare a 57,96 euro. Come già specificato in precedenza, la più grande aggiunta rispetto ai precedenti modelli è il telecomando incluso, che incorpora un pulsante per richiamare l’Assistente Google, un pulsante di scelta rapida di Netflix e pulsante Live TV in diretta.

Il dispositivo ha design familiare e caratteristiche molto simili alla versione precedente 2 GB di RAM, 8 GB di spazio di archiviazione, processore SoC quad-core Amlogic S905X e sistema operativo Android 8.1 Oreo.

Le offerte Xiaomi sono tutte disponibili, valide fino ad esaurimento scorte.