Fiat Topolino torna tutta elettrica

FIAT ha presentato la prima immagine di una nuova soluzione di mobilità urbana sostenibile: Fiat Topolino. Si tratta di un quadriciclo completamente elettrico che si appresta ad ampliare le frontiere della mobilità elettrica nelle città, portando con sé l’energia e l’entusiasmo del suo celebre predecessore in una nuova versione accessibile e completamente elettrica.

Nonostante il telaio richiami quello della Citroen Ami, la nuova Topolino ha delle modifiche che incarnano appieno lo spirito della Fiat 500. Il nome stesso, evocativo e familiare, apre le porte all’immagine della storica Fiat 500, l’iconica auto che ha ridefinito il concetto di mobilità. Prodotta da FIAT tra il 1936 e il 1955, la Fiat 500, affettuosamente conosciuta come “Topolino”, ha rivoluzionato il modo in cui le persone si spostano.

L’estetica dell’Ami

La nuova Topolino si presenta al pubblico con un’estetica pressoché simile a Citroen Ami, almeno nelle forme, ma non certamente nelle colorazioni. Questa Topolino rappresenta un’autentica espressione della dolce vita e dello spirito italiano di Fiat. Con il suo design distintivo, il marketing Fiat ha voluto imprimete alla piccola elettrica gioia, ottimismo e divertimento.

Ovviamente, è pensato per un pubblico ampio e variegato, compresi i giovani, le famiglie e gli amanti della città. Per la casa automobilistica, la nuova FIAT Topolino giocherà un ruolo attivo nella promozione della mobilità elettrica nelle città e avrà una particolare attenzione nel fornire una soluzione di mobilità personale per l’intera famiglia.

Fiat Topolino: prezzo, data di uscita e caratteristiche

Il comunicato stampa, purtroppo, non fornisce informazioni importanti, come la data di rilascio, il prezzo o le caratteristiche tecniche dell’auto. Tuttavia, parla di un “imminente lancio”, che rappresenterà un altro passo avanti nell’impegno del marchio verso l’elettrificazione.

Per quel che concerne il prezzo si può fare riferimento all’attuale catalogo Citroen Ami, potendoci aspettare un prezzo di circa 8000 euro o, comunque, inferiore a 10.000 euro.

Anche per quel che concerne le caratteristiche non è possibile avere al momento alcuna certezza, ma rifacendosi alla Citroen Ami è possibile ipotizzare per questa Topolino un motore da 6 kW alimentato da una batteria da 5,5 kWh, con la medesima autonoma della sorellina della Citroen, pari a circa 75 km. La velocità massima, ovviamente, sarà di 45 km, limite massimo per la guida in città.

Per chi volesse farsi un’idea di come sarà questa Topolino, il consiglio è di andare in questa pagina, dove abbiamo messo alla prova la Citroen Ami.

