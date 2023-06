Per la WWDC23 eventi non solo a Cupertino

Apple ha invitato vari sviluppatori a guardare il keynote di apertura della WWDC (conferenza sviluppatori) del 5 giugno, all’Apple Park di Cupertino (California) ma per chi non potrà partecipare sono state predisposte altri eventi, pensati per fare incontrare gli sviluppatori, fare rete, ecc.

Eventi a tema WWDC23 si svolgeranno in varie parti del mondo, in città quali Copenhagen, Helsinki, Tokyo e Istanbul.

A questo indirizzo l’elenco delle attività dedicate alle quali è possibile partecipare e i luoghi di incontro.

Apple ha anche creato una playlist dedicata per Apple Music con brani di Dua Lipa, Romy, Diplo, Miley Cyrus, Post Malone, Calvin Harris, Coi Leray e altri ancora.

La Worldwide Developers Conference di Apple inizia il 5 giugno 2023 con il keynote di apertura, e il resto delle attività si svolgeranno online dal 5 al 9 giugno.

In questa settimana ricca di eventi e attività, ogni partecipante avrà la possibilità di scoprire le ultime novità in fatto di tecnologie, strumenti e framework in arrivo su iOS, iPadOS, macOS, tvOS e watchOS. Durante l’intera settimana, sarà possibile interagire direttamente con gli ingegneri e gli esperti Apple attraverso laboratori individuali e attività su Slack per ricevere indicazioni su come creare app e giochi, differenziati per piattaforma.

Apple ha recentemente aggiornato l’app Apple Developer pensata espressamente per gli sviluppatori, consentendo di seguire la WWDC23 su Mac, iPhone, iPad e Apple TV, con aggiornamenti quotidiani e notifiche su ultime notizie, contenuti e attività. L’app in questione consente di i sfogliare i contenuti per argomento, registrarsi alle attività su Slack e ai laboratori individuali, guardare i video con colleghi usando SharePlay, copiare il codice direttamente dai video delle sessioni in Xcode, leggere le storie in evidenza e altro ancora.

Tutto quello che sappiamo finora di iOS 17 è riassunto in questo articolo; qui un elenco di quello che Apple dovrebbe presentare in occasione della WWDC del 5 giugno.