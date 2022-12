Fiido X, la bici elettrica di design costa adesso 200 dollari in meno

Se pensate che tutte le bici elettriche siano uguali, vi sbagliate di grosso. Fido X è la bici elettrica di design, che non rinuncia però alle performance. E’ sicuramente tra le e-bike più potenti ed eleganti disponibili da oggi sul mercato. Adesso è ancor più conveniente, perché la su può acquistare con 200 dollari di sconto. Clicca qui per acquistarla.

Naturalmente, anche se le caratteristiche tecniche sono importanti, non si può non partire dal design di questa Fiido X, che lascia veramente di stucco. Propone, infatti, un telaio in un unico pezzo. Dispone, inoltre, di una struttura pieghevole nascosta e di una batteria inserita all’interno del tubo del sedile rimovibile.

Fiido X è dotato di un sensore di coppia per un’esperienza di guida più reattiva e intuitiva. Allo stesso tempo, il motore silenzioso a bassa resistenza consente una guida facile anche senza alimentazione. Per offrire la migliore esperienza di guida, Fiido utilizza un design aerodinamico che riduce la resistenza al vento in qualsiasi condizione e grazie alla batteria Fido X ha un’autonomia dichiarata di circa 110 chilometri.

Nonostante il design sia davvero elegante, la Fiido X non rinuncia neppure ad una delle caratteristiche più importanti per gli utenti: la possibilità di essere ripiegata. Non solo è foldable, ma il meccanismo di chiusura è stato ottimizzato per poterla richiedere in appena 3 secondi circa.

Parlando, invece, di caratteristiche tecniche, spicca certamente il suo grado di impermeabilità IP54, nonché il motore da 350 W. Sulla parte posteriore è presente un keypad per inserire il PIN, così da poter sbloccare la bicicletta soltanto se si è in possesso del codice.

Quanto alla velocità, raggiunge i 32 kmh, e propone anche il cambio Shimano a 7 marce. I suoi pneumatici sono da 20×1,95 pollici, adatti dunque a qualsiasi manto stradale.

Per acquistarla in offerta utilizzando il coupon sconto di 200 dollari il link da seguire è direttamente questo.