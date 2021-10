Final Cut Pro e Logic Pro ottimizzati per i nuovi MacBook Pro

Apple ha aggiornato Final Cut Pro e Logic Pro con nuove funzioni dedicate a chi si occupa a livello professionale di creazione audio e video; entrambi sono stati ottimizzati per sfruttare appieno i chip M1 Pro e M1 Max dei nuovi MacBook Pro.

Apple spiega che chi utilizza Final Cut Pro sul nuovo MacBook Pro per l’editing video “potrà eseguire operazioni prima inimmaginabili”. Sui nuovi portatili è ad esempio possibile riprodurre sette stream video 8K ProRes o gestire il color grading di video 8K HDR, peculiarità indicata come “una novità assoluta per qualsiasi portatile”.

La versione aggiornat adi Final Cut Pro offre un nuovo Object Tracker che si avvale del machine learning per rilevare automaticamente volti e oggetti e seguire i loro movimenti, utile per creare titoli ed effetti di qualità cinematografica.

Logic Pro, software professionale per la produzione di musica, integra ora un set completo di strumenti per l’authoring di musica in audio spaziale, che consentono di mixare ed esportare i brani in Dolby Atmos per Apple Music. Con i nuovi MacBook Pro, è possibile usare un numero di plug-in fino a tre volte superiore.

Final Cut Pro offre funzioni che consentono di creare animazioni grafiche con tracciamento del movimento; è possibile l’editing di video girati in in modalità Cinema su iPhone 13 e iPhone 13 Pro, con la possibilità di regolare l’effetto di profondità di qualsiasi ripresa e di utilizzare fotogrammi chiave per modificarlo nel tempo (basta fare clic su un volto o su un oggetto nel viewer per aggiungere o eliminare i punti di messa a fuoco, senza bisogno di girare nuovamente).

Apple ha aggiornato anche le app complementari di Final Cut Pro: Motion e Compressor. La Casa di Cupertino spiega che con Motion sul nuovo MacBook Pro è possibile eseguire il rendering di un progetto complesso fino a due volte più velocemente e riprodurre due stream di video 8K con un frame rate cinque volte superiore.

Ora è possiible combinare il tracciamento degli oggetti con maschere, forme, oggetti 3D, comportamenti e filtri. Il nuovo filtro Neon consente di aggiunge un bagliore a immagini, forme, testi e altri contenuti.

Sui nuovi MacBook Pro, Compressor può eseguire la transcodifica di file HEVC e video ProRes rispettivamente fino a due e dieci volte più velocemente. Per la prima volta Compressor può gestire anche la transcodifica di file video Canon Cinema RAW Light in altri formati professionali come ProRes e H.264, mentre con Watch Folders è possibile codificare in automatico contenuti memorizzati in una cartella selezionata nel file system.

Logic Pro include ora i nuovi Producer Pack introdotti in GarageBand la scorsa estate. Si potranno utilizzate beat. È possibile accedere a 2800 nuovi loop, 50 nuovi kit e 120 nuove patch, tutti liberi da diritti d’autore, da integrare nelle proprie canzoni.