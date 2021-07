Apple ha aggiornato GarageBand per iPhone e iPad con nuovi SoundPack di produttori e artisti di fama mondiale. Con i nuovi Sound Packs è possibile sfruttare funzionalità in-app per imparare remixare e creare con il supporto di filmati isperativi di artisti quali Dua Lipa e Lady Gaga, e istruzioni passo dopo passo per il remix di un Apple Retail Creative Pro che mostra l’uso di versioni Live Loops dei brani “Break My Heart” (Dua Lipa) e “Free Woman” (Lady Gaga),

Nelle sessioni è possibile interagire in vari modi con le hit ascoltando tracce vocali isolate e singoli strumenti, elementi fondamentali del brano. Con strumenti touch e migliaia di Apple Loop disponibili in GarageBand, spiega Apple, gli utenti possono liberare la loro creatività, trasformando i remix in qualsiasi cosa, dall’Hip Hop all’EDM (Electronic dance music) o qualsiasi altra combinazione a loro piacimento.

I musicisti possono ora creare brani con sette nuovi Producer Packs creati per GarageBand da Boys Noize, Mark Lettieri, Oak Felder, Soulection, Take A Daytrip, Tom Misch e TRAKGIRL. Ogni Producer Pack include centinaia di loop, beats, strumenti drum kit, synth patches e campioni royalty-free.

Tutte le novità sopra descritte sono scaricabili gratuitamente dalla Sound Library di GarageBand, la cui ultima versione disponibile sull’App Store è la 2.3.11.

GarageBand richiede iOS 14 o versioni successive, è compatibile iPhone, iPad e iPod touch., “pesa” 1,6 GB e si scarica gratis dall’App Store.