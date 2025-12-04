Addio alle memorie Crucial, niente più RAM e unità SSD per utenti consumer

Micron Technology ha deciso dopo quasi tre decenni che nel 2026 smantellerà l’attività di vendita di memorie RAM ai tradizionali consumatori (quelle commercializzate con il brand Crucial) giustificando la scelta dettata dalla necessità di rispondere alla forte domanda di memorie da parte dei data center AI.

“La crescita guidata dall’Intelligenza Artificiale nei data center ha portato ad un aumento della domanda di memorie e unità di storage”, ha dichiarato Sumit Sadana, vicepresidente esecutivo e Chief Business Officer (responsabile commerciale) di Micron Technology. E ancora: “Micron ha preso la difficile decisione di uscire dal segmento consumer per migliorare l’offerta e il supporto ai nostri più grandi clienti strategici in segmenti a più rapida crescita”.

La multinazionale americana con sede a Boise (Idaho) che produce diverse tipologie di dispositivi a semiconduttore, tra cui memorie DRAM, memorie flash NAND e NOR, e unità di memorizzazione a stato solido (SSD), ha fatto sapere che continuerà a spedire prodotti consumer a marchio Crucial fino alla fine del suo secondo trimestre fiscale che termina a febbraio 2026, e rispetterà le garanzie sui prodotti esistenti; continuerà a vendere prodotti aziendali con il brand Micron ai clienti commerciali e prevede di ricollocare i dipendenti interessati in altre posizioni all’interno della società.

La scelta di Micron porterà ad un ulteriore aumento dei prezzi?

L’addio al settore consumer di Micron (Crucial) potrebbe protare a un ulteriore incremento dei prezzi nel mercato retail delle memorie, in un contesto in cui la domanda AI continua a erodere la disponibilità di prodotti destinati ai computer tradizionali.

Crucial è nata nel 1996 come brand consumer di Micron per la vendita di memorie RAM. Nel corso degli anni, il brand ha ampliato i prodotti venduti legati alle memorie, come le unità SSD, le schede di memoria flash e le unità di storage portatili. Micron Technology produce RAM sin dal 1981 ed ha sedi in diverse parti del mondo per offrire supporto allo sviluppo di soluzioni di memoria e si occupa di attività di ricerca, progettazione e sviluppo di memorie non volatili.

Tutti gli articoli che parlano di Finanza e Mercato sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.