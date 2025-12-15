Facebook Twitter Youtube

Smart TV LG, aggiornamento webOS installa Copilot senza consenso degli utenti

Di Mauro Notarianni
LG, disponibile webOS 25 per le TV dal 2022 in poi - macitynet.it

Alcuni utenti di smart TV LG lamentano che dopo l’installazione di un recente aggiornamento software di webOS si sono ritrovati con l’installazione di Microsoft Copilot, servizio che non è in nessun modo possibile rimuovere.

L’icona di Copilot appare nella schermata principale (a fianco di icone come quella di YouTube o Netflix) ed è probabilmente frutto di qualche accordo stipulato tra Microsoft e LG.

Le prime segnalazioni sono partite su Reddit, seguite da successive conferme di utenti arrabbiati per la decisione di LG.

L’azienda sudcoreana a ottobre di quest’anno aveva riferito di piani per integrare Microsoft Copilot in webOS nell’ambito di aggiornamenti per le TV presentate dal 2022 al 2024, pensati per consentire agli utenti di “usufruire di un’esperienza utente sempre più personalizzata grazie all’integrazione di nuove funzioni che migliorano l’usabilità e arricchiscono i contenuti disponibili”. Tra le novità di webOS 25, le funzioni AI Concierge e AI Chatbot, per semplificare la scoperta di nuovi contenuti e la gestione delle impostazioni, ma anche l’integrazione di Microsoft Copilot, per “estendere le possibilità di ricerca oltre i contenuti sulle piattaforme”. Con Copilot gli utenti possono chiedere al TV “qualunque cosa vogliano”, dall’organizzazione di un weekend in agriturismo in Toscana, ad approfondimenti su tematiche di attualità, il tutto utilizzando il linguaggio naturale”.

Un brutto colpo per l’immagine di LG

A fare arrabbiare gli utenti è la forzatura, al punto che molti hanno inondato i social dell’azienda sudcoreana di commenti negativi. In gioco c’è, tra le altre cose, la gestione della privacy, tenendo conto che queste tecnologie in fanno leva per forza di cose sull’interazione con la voce e l’accesso al microfono. L’autore del post su Reddit segnala, tra le altre cose, una nuova funzionalità denominata “Live Plus” (abilitata per default), presentata come in grado di riconoscere i contenuti riprodotti, offrire un’esperienza di visione migliorata e servizi personalizzati incluse raccomandazioni riguardo contenuti e pubblicità da mostrare.

