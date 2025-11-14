Forse potete pagare solo 19,99 euro la Fire TV 4K Select, scoprite come

Se siete fortunati potete acquistare la nuovissima Fire TV 4K Select con sistema operativo Vega OS, solo 19,99 euro invece che 54,99 euro. Un numero ristretto di clienti, infatti, ha la possibilità di avere questo sconto semplicemente partendo da qui.

Streaming 4K e supporto HDR

La Fire TV Stick 4K Select è l’ultima verioone della chiavetta per la TV in streaming. Supporta la riproduzione in Ultra HD 4K con tecnologie HDR10+, Dolby Vision e Dolby Atmos, offrendo una qualità video e audio avanzata. Include il nuovo telecomando vocale Alexa con tasti dedicati per i principali servizi di streaming. La configurazione è semplice: si collega alla porta HDMI del televisore e si connette al Wi‑Fi di casa per iniziare subito a guardare contenuti in streaming.

Compatta e adatta a ogni ambiente

Grazie al suo design compatto, la Fire TV Stick 4K Select si adatta facilmente a qualsiasi televisore, anche a parete o con spazi ridotti dietro lo schermo. Può essere utilizzata anche in seconda casa, in viaggio o in hotel, portando con sé le app preferite e l’accesso immediato ai propri contenuti. È compatibile con tutti i TV con porta HDMI ed è pensata per chi desidera un’interfaccia veloce e intuitiva senza cambiare televisore.

Controllo vocale e funzioni smart

Oltre allo streaming, la Fire TV consente di controllare dispositivi smart della casa compatibili con Alexa, visualizzare immagini da videocamere, controllare luci e prese intelligenti. Il telecomando permette di cercare contenuti con la voce, cambiare app, regolare il volume e spegnere il televisore senza bisogno di altri dispositivi. Tutto è integrato nell’ecosistema Amazon per un’esperienza unificata.

Nuovo sistema operativo Vega OS

La novità principale della Fire TV Stick 4K Select è il debutto di Vega OS, il nuovo sistema operativo Amazon basato su Fire OS ma rivisto nell’interfaccia, nelle funzioni di ricerca e nella gestione dei contenuti. Tra i miglioramenti, la possibilità di personalizzare le schermate iniziali, accedere rapidamente a profili utente e ricevere suggerimenti mirati in base alle abitudini. Rimane il pieno supporto ad Alexa, con un telecomando rinnovato e tasti diretti per le app principali.

Il prezzo standard della Fire TV Stick 4K Select è di 59,99 €, ma alcuni account possono attivare un’offerta esclusiva e comprarla a soli 19,99 € invece di 59,99 €. Potete scoprire se siete tra i clienti selezionati cliccando qui.

