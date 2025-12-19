Speciale natale – Converti, scarica e migliora i ricordi delle vacanze più velocemente in un unico strumento [fino al 62% di sconto]

Gli strumenti video integrati di Apple vanno bene finché non smettono di bastare. Nel momento in cui provi a lavorare con formati di file misti, a ridare vita a una vecchia clip a bassa risoluzione o a preparare un video per la condivisione su diverse piattaforme, il flusso di lavoro inizia a sgretolarsi. Finisci per rimbalzare da un’app all’altra, esportando ancora e ancora, e passando più tempo a risolvere problemi che a creare davvero.

È qui che Macxvideo AI fa una differenza notevole. Invece di costringerti a mettere insieme soluzioni diverse, riunisce tutto silenziosamente in un’unica esperienza fluida.

Dall’upscaling di vecchie clip a bassa risoluzione alla conversione senza sforzo di formati incompatibili, fino alla riduzione drastica delle dimensioni dei file senza sacrificare la qualità visiva e persino al download diretto dei video, è progettato per eliminare gli attriti, così puoi concentrarti sul risultato, non sul processo.

Offerta di natale: prendi una licenza a vita per Macxvideo AI + 3 regali gratuiti

Per gli utenti Mac che elaborano regolarmente video e immagini, siano essi creatori di contenuti, vlogger, hobbisti o chiunque desideri funzionalità AI complete senza limiti di crediti di utilizzo, questa stagione natalizia è una grande opportunità per aggiornare il proprio toolkit con Macxvideo AI.

Questo Natale, Macxvideo AI è disponibile a un prezzo imbattibile:

Acquista 1, ricevi 3 regali gratuiti:

MacX MediaTrans – Strumento di trasferimento per iPhone (originariamente $19.95, ora gratis) Aiarty Image Matting – Rimozione sfondo con AI (originariamente $49.00, ora gratis) MobiKin Eraser – Cancella permanentemente i dati iOS (originariamente $49.95, ora gratis)

Questa offerta è perfetta per chiunque cerchi di consolidare tutti i propri strumenti multimediali per Mac in un unico comodo pacchetto.

Funzioni principali: flusso di lavoro video su Mac efficiente senza limiti di utilizzo

Per chi lavora quotidianamente con video e audio, la frustrazione più grande non è la mancanza di funzionalità, ma un processo frammentato.

Saltare tra le app solo per convertire, comprimere, modificare o registrare uccide rapidamente lo slancio. Macxvideo AI riunisce tutto in un unico processo pulito, senza sistemi di crediti o limiti nascosti.

Converti: accelerazione GPU e flessibilità di formato

L’incompatibilità dei formati è una delle perdite di tempo più comuni nella produzione video. Macxvideo AI rimuove questo attrito supportando oltre 420 formati video e audio, inclusi HEVC e ProRes, completamente ottimizzati per macOS e Apple Silicon.

Con l’accelerazione GPU, anche grandi lotti di video 4K, 8K o 3D vengono convertiti fino a 47 volte più velocemente mantenendo l’utilizzo della CPU sotto il 2%, così il tuo Mac rimane reattivo invece di bloccarsi.

Comprimi: file più piccoli del 90%, stessa qualità visibile

Le grandi registrazioni in 4K e le lunghe catture dello schermo consumano rapidamente spazio di archiviazione e rallentano la condivisione. La compressione in batch di Macxvideo AI riduce significativamente le dimensioni dei file mantenendo intatta la qualità visiva.

Dal liberare spazio su disco all’accelerare i caricamenti, i trasferimenti AirDrop o la condivisione su cloud, la compressione avviene silenziosamente in background.

Registra, scarica e modifica: veloce, fluido e pronto per qualsiasi progetto

Macxvideo AI mantiene le cose semplici per modifiche rapide, cattura di contenuti e download istantaneo di video in batch. Puoi tagliare, unire, ritagliare, aggiungere sottotitoli o testo e applicare effetti di base senza dover navigare in timeline complesse o interfacce sovraccariche. La registrazione dello schermo è altrettanto semplice, supportando schermo intero, webcam e cattura audio di sistema fino a 4K 60fps.

Funzionalità AI avanzate: miglioramenti integrati oltre le basi

La vera differenza non sta nella conversione di base, nella compressione o nell’editing, ma nel modo in cui Macxvideo AI integra le capacità di intelligenza artificiale direttamente nel flusso di lavoro.

A differenza degli strumenti tradizionali che richiedono moduli separati, abbonamenti cloud o crediti per utilizzo, Macxvideo AI offre una suite completa di miglioramenti AI che possono essere applicati senza limiti.

Video AI: ripristina chiarezza, stabilità e movimento istantaneamente

Niente uccide il flusso di un progetto più velocemente di filmati sfocati, a scatti o tremolanti. Macxvideo AI affronta tutti e tre i problemi contemporaneamente: esegue l’upscaling di clip vecchie o di bassa qualità fino a un nitido 4K con la Video Super Resolution, fluidifica il movimento nelle riprese a mano libera, con droni o action camera con la stabilizzazione video AI, e corregge la riproduzione a scatti o abilita lo slow-motion attraverso l’interpolazione dei frame AI. Il risultato sono video che sembrano rifiniti e professionali, senza ore di ritocchi manuali.

Image AI: rendi vive le foto vecchie, sfocate o monocromatiche

Le immagini vecchie, danneggiate o monocromatiche non sono solo brutte da vedere, ma interrompono il tuo flusso creativo. Macxvideo AI ripulisce il rumore, ripristina i dettagli fini del viso e aggiunge colori realistici alle foto in bianco e nero in un unico processo continuo. Il risultato: immagini nitide e vivaci pronte per schermi, stampe o archiviazione a lungo termine senza noiose modifiche manuali.

Audio AI: isola le voci, pulisci il suono, nessuna distrazione

Separa voci e strumenti per karaoke, remix o voiceover, mentre la soppressione del rumore AI rimuove distrazioni di fondo come vento, ronzii o clic per risultati audio puliti e chiari.

Soluzione multimediale all-in-one per Mac

Costruito sui suoi strumenti principali per conversione, compressione, editing, registrazione e download, Macxvideo AI esegue tutte le funzionalità AI localmente come parte di un unico processo unificato. Tutte le funzionalità sono incluse, libere da limiti di utilizzo e pronte per un acquisto una tantum.

È una soluzione multimediale completa e autonoma per creatori di contenuti Mac e hobbisti. Approfitta di Macxvideo AI ora durante le festività natalizie e goditi uno sconto speciale: il tuo toolkit multimediale all-in-one per Mac è appena diventato più facile da ottenere.