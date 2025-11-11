Firefox 145, addio ai 32 bit e altre novità

Mozilla ha rilasciato Firefox 145 per i vari sistemi desktop (macOS, Windows, Linux) e la più importante novità di questa versione è l’addio ai 32 bit, scelta che riguarda gli utenti di sistemi Linux a 32 bit i quali non riceveranno più aggiornamenti; gli sviluppatori invitano a passare a sistemi a 64 bit per poter ricevere patch di sicurezza e ottenere nuove funzionalità.

Oltre all’addio ai vecchi sistemi a 32 bit, Firefox 145 integra novità quali la possibilità di aggiungere, modificare e cancellare commenti quando si aprono i PDF con il visualizzatore integrato. La barra laterali dei commenti consente di scansionare i commenti e saltare velocemente nel punto di nostro interesse, utile con documenti molto lunghi che contengono commenti.

Ricordiamo che per aggiungere un commento in un documento PDF dal visualizzatore di Firefox, basta selezionare prima il testo o l’area desiderata, fare clic sull’icona dedicata ai commenti, digitare il commento e poi fare click su “Aggiungi” per salvarlo nel PDF. È possibile trascinare e rilasciare il commento in una nuova posizione, ma anche immagini ai PDF, riposizionare e ridimensionare l’immagine e anche aggiungere testo alternativo per l’accessibilità.

Migliora l’antitracciamento e altre novità

Altre migliorie riguardano il tracciamento online; Firefox offriva già una protezione contro il fingerprinting; la nuova versione integra ulteriori protezioni per bloccare nuovi meccanismi di fingerpritning, riducendo le informazioni che espone ai siti web, alterando specifici attributi.

Dal punto di vista estetico gli sviluppano hanno leggermente arrotondato le schede orizzontali per uniformarle al design delle schede verticali, con leggeri cambiamenti anche pulsanti e campi di testo, inclusa la barra degli indirizzi. Sono presenti inoltre nuovi sfondi quando si apre una “Nuova scheda”, elementi al brand e disponibili in versione chiara e scura.

Utile la possibilità di aprire i collegamenti (link) da altre applicazioni accanto alla scheda attiva anziché in fondo alla barra delle schede; passando il cursore sul nome di un gruppo di schede è possibile, tra l’altro, visualizzare un’anteprima dei contenuti al suo interno.

Per quanto concerne la traduzione automatica, Firefox 145 migliora questa funziona, con supporto a direzioni di scrittura differenti; i modelli di traduzione locale sono compressi con l’algoritmo Zstandard, scelta che permette di ridurre il “peso” di download e lo spazio occupato su disco. Le traduzioni avvengono interamente in locale, senza bisogno di affidarsi a servizi cloud.

L’ultima versione di Firefox si scarica da questo indirizzo. Se il browser è già istallato nel vostro Mac potete verificare se è aggiornato aprendo il menu “Firefox”, selezionando “Informazioni su Firefox”: verranno ricercati e installati gli aggiornamenti disponibili.

