Bilancia mini anche nel prezzo, meno di 1 € per misurazioni di precisione

Se vi serve una bilancia di precisione che sia anche tascabile, allora non fatevi sfuggire quella attualmente in promozione: il sensore integrato infatti permette di misurare fino a 0,5 Kg con un margine di errore di 0,01 g, quindi è perfetta per controlli di precisione su piccole quantità.

Una bilancia come questa è comoda in diverse situazioni, come ad esempio in cucina per pesare ingredienti (come le dosi di sale o di lievito) ma anche per misurazioni più specialistiche, come gioielli, diamanti, erbe, caffè e tè. In genere viene utilizzata anche da chi lavora con polveri e materiali medicinali.

Permette di scegliere tra 7 unità di peso diverse, grammi compresi, e questo per tornare all’esempio dell’uso in cucina si rivela particolarmente utile quando si hanno sotto mano ricette che utilizzano unità di misure diverse.

Grazie al formato tascabile (8,5 x 5,5 centimetri) si può facilmente trasportare anche in viaggio, tanto più che presenta un coperchio per proteggere l’area con il sensore di peso che è quella più delicata.

Tra le ultime funzioni interessanti da segnalare ci sono il display LCD retroilluminato, la funzione per la tara (così si può posizionare un contenitore sulla bilancia e azzerare il peso prima di aggiungere l’oggetto da misurare) e l’alimentazione tramite due batterie ministilo AAA facilmente sostituibili.

