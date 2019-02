Firefox 15 per iOS ora con navigazione anonima permanente e nuove funzioni

Mozilla ha rilaciato Firefox 15 per iOS, ultima versione del suo browser per iPhone e iPad. Tra le novità di qusta release il supporto per il Private Browsing permamente, miglioramenti al menu, alle impostzioni delle Schede e una funzionalità per ordinare quest’ultime.

Secondo Mozilla, Firefox vanta circa 300 milioni di utenti. Firefox per iOS è stato rilasciato a novembre del 2015 e da allora più volte aggiornanto con nuove funzionalità. La modalità permanente di Private Browsing consente di navigare in Internet senza salvare alla chiusura informazioni sensibili come password, cookie e cronologia delle pagine visitate.

Il menu è stato migliorato per offrire quella che Mozilla definisce “un’esperienza coerente con la versione per desktop di Firefox.” L’opzione Libreria consente di accedere ai propri segnalibri, alla cronologia, all’Elenco lettura e ai download direttamente dal menu senza dover toccare la barra degli indirizzi.

Sono state introdotte opzioni aggiuntive per la pagina Nuova scheda. ora è possibile scegliere di visualizzare l’elenco dei propri segnalibri, la pagina iniziale di Firefox (con i siti principali e gli articoli raccomandati da Pocket), la cronologia o una pagina vuota. È inoltre possibile accedere più semplicemente al motore di ricerca predefinito, all’app di posta elettronica predefinita e altro ancora.

Per quanto riguarda il trascinamento per riordinare le schede, è in pratica possibile spostare le schede per riordinarle in base alle proprie preferenze. Firefox per iOS è da tempo disponibile in più lingue (italiano compreso) e ora disponibile anche in Angika, Corso, Javanese, Burmese, Norvegese Bokmål, Nepalese e Sundanese.

Firefox per iOS richiede iOS 11.4 o versioni successive, è compatibile con iPhone, iPad e iPod touch, “pesa” 70.3MB e si scarica gratis dall’App Store.