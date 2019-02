In vendita il cinturino Sony che trasforma l’orologio tradizionale in uno smartwatch

Dopo aver lanciato lo smartwatch Wena, finanziato interamente tramite campagne di crowdfunding, e rilasciato in Giappone nel 2015, la società ha deciso di rilanciare il brand a livello internazionale.

Si preordina già nel Regno Unito, ma questa volta non si tratta di uno smartwatch, bensì di un cinturino intelligente, progettato per essere indossato con quadranti meccanici esistenti, quindi in grado di trasformare orologi tradizionali in dispositivi smart. Wena vuol dire, a detta della società, indossare l’elettronica in modo naturale, e in modo che si adatti al polso di chiunque, dai professionisti agli amanti della tecnologia. Permette di apprendere facilmente di chiamate in entrate su smartphone, di prendere visione delle mail e dei testi da altre applicazioni.

Il cinturino ingloba un piccolo display, che mostra gli avvisi in arrivo sul cellulare ed offre all’utente il monitoraggio delle attività di base; peraltro, Wena è anche in grado di gestire pagamenti contactless, grazie al modulo NFC integrato. Il cinturino è realizzato in acciaio inossidabile, da qui anche il prezzo poco economico.

A livello di attività, è in grado di registrare una serie di dati sulla salute, tra cui i passi, la velocità, la distanza percorsa, la frequenza cardiaca e le calorie bruciate.

E ‘impermeabile fino a 50 metri di profondità, ma considerando che si tratta solo di un cinturino il prezzo potrebbe essere difficile da digerire: il prezzo varia, a seconda del modello, da 100 a 400 sterline. A questo prezzo si può tranquillamente acquistare uno smartwatch completo ma dovreste rinunciare al vostro quadrante preferito.

Wena sarà senza dubbio un accessorio interessante per quanti non vogliono allontanarsi dall’idea, dal design, dalla filosofia e dalla durata della carica di orologio tradizionale, pur senza rinunciare alla comodità di un dispositivo smart. E’ compatibile con teste da 18-20 e 22 mm.

Un prezzo maggiormente accessibile potrebbe risultare più interessante e la soluzione di Sony potrebbe fare tendenza con altri produttori pronti a lanciarsi nella produzione di cinturini smart dando vita ad una nuova classe di prodotti.