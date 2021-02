Firefox 86 con protezione dai cookie si allinea alle norme privacy di Apple

Mozilla ha rilasciato Firefox 86 per macOS, Windows e Linux, e una delle novità è una funzionalità denominata “Total Cookie Protection”.

La nuova funzionalità è studiata per impedire l’uso di “cookie” (piccoli file che vengono utilizzati dalle applicazioni web lato server per archiviare e recuperare informazioni a lungo termine sul lato client) per tracciare gli utenti tra siti web diversi.

Gli elementi traccianti di terze parti sono frammenti di codice (“snippet”) invisibili presenti su molti siti web. Raccolgono e inviano informazioni sulla cronologia di navigazione degli utenti ad altre società, spesso per scopi pubblicitari. Se lo stesso elemento tracciante di terze parti è presente su più siti, nel tempo, quell’elemento può essere in grado di creare un profilo più completo dell’utente. La presenza di uno stesso annuncio pubblicitario durante la navigazione su siti diversi è un chiaro esempio dell’azione degli elementi traccianti di terze parti.

La funzionalità “Total Cookie Protection” (qui i dettagli) è parte della protezione antitracciamento avanzata in Firefox che consente di proteggere automaticamente la privacy degli utenti durante la navigazione sul Web. la Queste funzionalità consentono di bloccare molti elementi traccianti che seguono l’utente online per raccogliere informazioni sulle sue abitudini e sui suoi interessi di navigazione.

Tali meccanismi di protezione possono essere attivati impostando l’opzione di antitracciamento avanzata. Per visualizzare o modificare le impostazioni della Protezione antitracciamento avanzata per tutti i siti, basta fare clic sull’icona dello scudo a sinistra nella barra degli indirizzi di ogni pagina web e selezionare Impostazioni protezione: verrà aperto il pannello Privacy e sicurezza delle preferenze di Firefox in una nuova scheda e da qui impostare le opzioni di protezione antitracciamento; impostando la voce su “restrittiva” verranno bloccati vari elementi traccianti, inclusi i cosiddetti “cookie traccianti intersito”.

Altra novità di Firefox 86 è la vista Multiple Picture-in-Picture con controlli di tastiera per avanzamento e riavvolgimento rapido dei filmati. È stata migliorata la funzione di stampa con un design più chiaro e pulito, risolti alcuni problemi con la modalità Reader e risolti alcuni bug sul versante sicurezza.

Firefox 86 si scarica da questo indirizzo. Se il browser è già istallato nel vostro Mac potete verificare se è aggiornato aprendo il menu Firefox, selezionando “Informazioni su Firefox”: verranno ricercati e installati gli aggiornamenti disponibili.

Mozilla ha recentemente lodato l’iniziativa di Apple che prevede in iOS e iPadOS meccanismi di protezione (malvisti da Facebook) per impedire il tracciamento dell’utente a sua insaputa. Le funzionalità anti-tracking previste da Apple sono secondo Mozilla “una grande vittoria per i consumatori”, molti dei quali neanche sono a conoscenza della possibilità di essere tracciati tenendo conto delle varie app installate sui loro telefoni. Mozilla invita a firmare in modulo per sottolineare il proprio sostengo all’iniziativa di Apple e fare di tutto perché la Mela non molli.

