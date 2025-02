Come spegnere l’incendio di un’auto elettrica, i segreti di Renault ora accessibili a tutti

Pubblicità

Frutto della collaborazione tra il Gruppo Renault e i Vigili del Fuoco, Fireman Access è un’innovazione che consente ai servizi di pronto intervento di spegnere gli incendi dei veicoli elettrici in un tempo paragonabile a quello dei veicoli termici.

Iò Gruppo Renault offre libero accesso ai brevetti di Fireman Access a tutta l’industria automotive. Tramite la piattaforma collaborativa open, tutti i costruttori automobilistici e gli OEM che lo desiderano potranno ottenere gratuitamente la licenza per quest’innovazione. In cambio, secondo un principio collaborativo, il licenziatario si impegna a condividere con tutta la community i miglioramenti che potrebbe eventualmente apportare al dispositivo.

Tecnicamente Fireman access funziona in questo modo: un disco adesivo sigilla l’apertura praticata sull’involucro della batteria di trazione del veicolo, garantendo la tenuta stagna necessaria per un normale utilizzo. Nel caso in cui l’incendio del veicolo si propaghi alla batteria, il disco in questione cede sotto il getto della manichetta antincendio, inondando d’acqua le celle, unico mezzo efficiente e veloce per porre fine al fenomeno del runaway termico.

Per spegnere l’incendio della batteria, bastano così pochi minuti, invece delle ore e dei litri d’acqua moltiplicati per dieci che ci vorrebbero senza il dispositivo. Fireman Access consente ai Vigili del Fuoco di tornare più velocemente operativi e disponibili per altri interventi. Il dispositivo, che può contare su 7 brevetti depositati, è attualmente montato su tutti i veicoli elettrici e ibridi plug-in venduti da Renault, Dacia, Alpine e Mobilize.

I dettagli sono disponibili a questo indirizzo. Il Gruppo sottolinea impegni per portare avanti azioni congiunte di sensibilizzazione alla sicurezza stradale in tutto il mondo e sviluppare innovazioni tecnologiche per salvare vite sulle strade.

Nell’ambito di queste partnership, il Gruppo Renault ha prtecipato alla 4° Conferenza Ministeriale Mondiale sulla Sicurezza Stradale che si è svolta a Marrakech fino al 20 febbraio.

