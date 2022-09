Fitbit, gli utenti dovranno migrare a un account Google entro il 2025

A seguito dell’acquisizione di Fitbit da parte di Google e del rebranding della società in “Fitbit by Google””, il gigante della ricerca si sta muovendo per integrare strettamente i suoi servizi con quelli di Fitbit. Questo vuol dire che sarà necessario un account Google per “alcuni usi” dei dispositivi e delle funzionalità Fitbit dal 2023. Non solo, sarà necessario migrare tutti gli account Fitbit esistenti agli account Google entro il 2025.

Una pagina di supporto aggiornata fa presente che la creazione di un nuovo account Fitbit e l’attivazione di nuovi dispositivi e funzionalità Fitbit richiederà un account Google dal 2023. I titolari di account Fitbit esistenti saranno in grado di passare a un account Google o rimanere con il proprio Fitbit esistente almeno fino a “inizio del 2025”, a quel punto il supporto per gli account Fitbit sarà terminato.

Al momento gli utenti Fitbit possono accedere ai propri account desktop tramite il login Fitbit dedicato o tramite opzione “continua con Google”. Come condizione dell’acquisizione di Fitbit, Google ha assunto impegni vincolanti con la Commissione europea nel 2020 per mantenere i dati degli utenti Fitbit separati dai sistemi di Google, oltre a non utilizzare tali dati per indirizzare gli utenti Fitbit all’interno dello Spazio economico europeo con pubblicità per almeno 10 anni.

La pagina di supporto afferma che i vantaggi per il cambiamento includono “un singolo accesso per Fitbit e altri servizi Google, sicurezza leader del settore, controlli sulla privacy centralizzati per i dati degli utenti Fitbit e altre funzionalità di Google su Fitbit”. Data la storia precedente di Google con migrazioni forzate dell’account e privacy del cliente, tuttavia, come evidenzia TheVerge è comprensibile un po’ di scetticismo.

