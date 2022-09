SBS compra Puro, nasce un colosso italiano negli accessori

In Italia nasce un colosso degli accessori. È questo l’esito dell’acquisizione di Puro, apprezzato costruttore di custodie e accessori premium per iPhone e principali dispositivi Android, da parte di SBS uno dei principali protagonisti nel campo delle cover, caricabatterie, auricolari e supporti da auto.

SBS con Puro si presenta come una realtà capace di affrontare sfide di mercato su scala globale. L’azienda, Basata a Miasino, in provincia di Novara, nata 25 anni fa è attiva in più di sessantacinque Paesi e conta quattro presenze europee dirette in Francia, Germania, Svizzera e Polonia. Da parte suo Puro, azienda modenese fondata nel 2002, riconosciuta a livello internazionale – Europa, Giappone e Medio Oriente – negli anni ha saputo costruire valore nei segmenti di riferimento. Il marchio Puro si è sempre caratterizzato per la sua capacità di intercettare le esigenze dei consumatori, con particolare attenzione al mondo Apple, e per la sua predisposizione a differenziarsi stilisticamente offrendo una gamma prodotto trasversale, sostenibile e di qualità.

I due team di SBS e Puro lavoreranno in sinergia mantenendo le attuali sedi. A fronte della maturata esperienza, il personale di Puro continuerà infatti ad operare presso la sede di Modena riferendosi al team di Miasino. Le attività logistiche verranno progressivamente trasferite nel polo logistico di SBS a Paruzzaro.

«Quello della telefonia mobile – si legge in un comunicato – è un mercato in continua evoluzione per il quale è necessaria attenzione al progresso tecnologico e alla soddisfazione del cliente, la ricerca e lo sviluppo di nuovi design e tendenze, valori chiave che guidano da sempre le mosse di mercato di SBS e che continueranno a farlo anche dopo l’acquisizione di Puro»

«Lo spirito innovativo e il know-how di SBS, porterà un importante cambiamento all’interno di Puro» dichiara Sandro Storti – CEO di SBS. Il dirigente prosegue «Siamo certi che questa operazione – in linea con le nostre prospettive di crescita – possa creare importanti opportunità per i nostri Partner; non solo: permetterà anche di insediarci in modo ancora più capillare nel mercato».

«Siamo particolarmente soddisfatti di aver intrapreso l’acquisizione di Puro» commenta Giorgio Stella, nuovo CEO di P-Mobile, veicolo creato per l’operazione, «L’integrazione di questa realtà all’interno di SBS ci permetterà di arricchire le nostre competenze in alcuni mercati strategici e rilevanti».

«Sono felice di intraprendere questo percorso con una realtà come SBS» dichiara Aurelio Goldoni – CEO di Puro Italian Style s.r.l. «Sono convinto che il marchio Puro continuerà a crescere in modo costruttivo e nel rispetto dei valori che hanno da sempre contraddistinto la nostra attività, riconosciuta nel mondo come un’eccellenza del design italiano». Il dirigente infine dichiara «Sono inoltre particolarmente soddisfatto della proposta di SBS di permettere ai soci fondatori di rimanere in azienda, in qualità di consulenti, per assicurare la transizione con la nuova proprietà».

