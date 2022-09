Apple e Oprah Winfrey si separano ma non per sempre

Quattro anni fa, Oprah Winfrey ha firmato un accordo pluriennale con Apple. Adesso, la celebrità dei talk show statunitensi e la multinazionale di Cupertino stanno per cambiare la modalità di collaborazione: Oprah continua a produrre contenuti per diverse altre aziende, ma continuerà a collaborare anche con Apple per singoli progetti.

La redazione di Puck, afferma che le alcune fonti avrebbero evidenziato come il rapporto di Oprah con Apple stia cambiando. L’accordo pluriennale che ha annunciato nel 2018 sta per volgere al termine e Apple non rinnoverà. Le fonti avrebbero avuto una conferma da parte di Apple, che però non lo ha ammesso esplicitamente.

Negli ultimi anni, Oprah è stata in grado di creare diversi programmi per Apple TV+, come The Me You Can’t See, The Oprah Conversation, Oprah’s Book Club e Oprah Talks COVID-19. Tra questi anche esclusive planetarie, come per esempio le celebri puntate dei suoi talk show in collaborazione con il principe Harry.

Non ci sono dubbi che Oprah sia stata una delle figure chiave per garantire la nascente Apple TV+ nel marzo 2019, mesi prima del lancio del servizio. Ultimo ma non meno importante, la pubblicazione afferma che Apple TV+ e Oprah lavoreranno “progetto per progetto, anche se Puck ammette che i giorni di “rilasci stampa molto costosi sono finiti”.

Si tratta di un cambiamento molto importante per il futuro di Apple TV+, ma solo i mesi a venire diranno se il distacco avrà ripercussioni importanti sul successo della piattaforma in streaming di Apple.

