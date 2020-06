Flash e lampade ad anello reggi iPhone Andoer in offerta su eBay a partire da 16,77 euro

Le offerte di oggi su eBay riguardano gli appassionati di foto, sia per coloro che desiderano scattare con le classiche macchine fotografiche, sia per quanti impiegano ormai lo smartphone. Oltre a LED. flash tradizionali, anche un treppiedi ad anello porta iPhone, per illuminare la scena.

Il più particolare degli accessori in offerta è sicuramente il treppiede a forma di anello, all’interno del quale adagiare il proprio smartphone. Il LED è dimmerabile, con una temperatura di colore di 3000K, 4500K, e6000K, così da poter offrire una luce bianca, bianca calda, o gialla. Ogni modalità di illuminazione ha circa 11 luminosità regolabili tra cui scegliere, con un CRI di 85. Supporta smartphone con larghezza di circa 55-85 mm, adatto anche iPhone X e modelli successivi, compresi gli iPhone Plus.

Al momento in offerta su eBay si acquista a 19,89 euro.

Altra idea semplice, ma di particolare effetto è la lampada a LED, con forma ad anello, che si unisce ad un secondo braccio per reggere lo smartphone. Un modo semplice per illuminare la vostra scrivania, e tenere in ordine il proprio device. Al momento in offerta su eBay costa appena 16,99 euro.

Si tratta di un prodotto 2-in-1, dove la prima funzione è quella di lampada da scrivania. L’anello contiene LED che possono illuminare con 3 diversi tipi di temperatura colore, e ben 10 livelli di luminosità, per soddisfare le diverse esigenze di illuminazione, anche in considerazione della luce ambientale.

Il secondo braccio, che può essere regolato come il primo, funge da supporto per lo smartphone, e si adatta alla maggior parte dei device la cui larghezza sia compresa tra 5,8 e 8 cm.

La lampada Andoer è fatta principalmente di lega di alluminio e propone una lunghezza braccio del braccio con LED di 55 cm, mentre quello per il supporto smartphone è di 35 cm. Come già accennato, il fascio luminoso può essere impostato su tre diverse temperature di colore, caldo, bianco, caldo e bianco.

Al momento la lampada LED Andoer 2-in-1 si acquista su eBay in offerta a 16,99 euro. Clicca qui per comprare.

Ultimo, non per importanza, è il Flash LED per macchine fotografiche, che ha la funzione, naturalmente, di illuminare maggiormente la scena. Di piccolissime dimensioni, il LED offre una doppia temperatura di colore, da scegliere a seconda le esigenze, tra 3200K e 6000K, con un indice di resa cromatica (Ra) ≥85%. Compreso di un adattatore con foro per vite da 1/4 “, il pannello luminoso a LED può essere montato facilmente sulla fotocamera o sul supporto luci. Al Momento si acquista su eBay in offerta a 18,77 euro.

Le offerte sono valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.