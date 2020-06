Tim Cook ha annunciato un fondo da 100 milioni di dollari destinato all’uguaglianza razziale

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha annunciato su Twitter un fondo da 100 milioni di dollari destinato alla giustizia e all’uguaglianza razziale. Dell’iniziativa si occuperà Lisa Jackson, Vice President delle Environment, Policy and Social Initiatives per Apple.

Dopo la morte di George Floyd – l’afroamericano ucciso da un poliziotto a Minneapolis – Tim Cook ha inviato un messaggio ai dipendenti (pubblicato successivamente anche sul sito Apple), ribadendo la necessità che le cose cambino e di Apple impegnata “a contribuire a questo cambiamento”.

Il denaro del fondo sarà utilizzato per finanziare progetti educativi, economici e politici atti a promuovere l’uguaglianza delle comunità di colore, e in particolare della comunità nera, ha spiegato l’a.d. di Apple in un messaggio. Questa iniziativa sarà realizzata in collaborazione con educatori, insegnanti e associazioni, come la Equal Justice Initiative (un’organizzazione non-profit che fornisce assistenza legale ai detenuti che possono essere stati ingiustamente condannati di crimini, prigionieri poveri senza rappresentanza effettiva, e altri che possono essere stati negati un processo giusto). Si partirà dagli Stati Uniti per poi attivare iniziative simili in altre nazioni.

Apple ha fatto sapere che contribuirà inoltre direttamente al movimento istituendo un nuovo Apple Entrepreneur Camp dedicato agli sviluppatori di colore. Il programma in questione, al momento rivolto alle donne, consente ai partecipanti delle minoranze di beneficiare dell’aiuto di Apple per avviare attività imprenditoriali.

The unfinished work of racial justice and equality call us all to account. Things must change, and Apple's committed to being a force for that change. Today, I'm proud to announce Apple’s Racial Equity and Justice Initiative, with a $100 million commitment. pic.twitter.com/AoYafq2xlp

— Tim Cook (@tim_cook) June 11, 2020