Fondo saudita ha speso 3,5 miliardi di dollari per catturare Pokemon Go

Pubblicità

Il fondo governativo saudita Public Investment Fund (PIF) ha acquisito la divisione gaming di Nianticâ per 3,5 miliardi di dollari attraverso la controllata Savvy Games Group.

I titoli di Niantic includono il noto gioco per dispositivi mobili Pokemon Go, ma anche altri quali Monster Hunter Now e Pikmin Bloom.

“Benché sia stato lanciato quasi un decennio fa, Pokemon Go è ancora tra i giochi mobile più redditizi al mondo, con 30 milioni di giocatori mensili”, spiega la BCC.

L’operazione è solo l’ultima dell’Arabia Saudita per sviluppare una propria industria dei giochi, settore nel quale negli ultimi anni ha speso miliardi.

Pokémon stesso appartiene congiuntamente a Nintendo, Game Freak e Creatures, che hanno concesso in licenza il brand a Niantic per sviluppare il gioco.

Ed Wu, che guida il team Pokémon Go in Niantic, in un post sul blog aziendale scrive che la mossa è “un passo positivo” per il gioco. E ancora: “Pokémon Go è più di un gioco per me, è il lavoro di tutta la mia vita”.

“Non dirò che Pokémon Go rimarrà sempre lo stesso perché è sempre stato un work in progress” (un cantiere sempre aperto, ndr) ma le modalità con le quali l’abbiamo creato e si è evoluto rimarranno invariate, sperando di poter di rendere l’esperienza ancora migliore”, continua Wu.

Come accennato, l’Arabia Saudita è sempre più interessata al mondo dei videogiochi. Negli scorsi anni il fondo sovrano saudita ha acquistato quote di Nintendo, Electronic Arts e Take-Two Interactive. L’Arabia Saudita ha annunciato anche una partnership con il Comitato Olimpico Internazionale per ospitare la prima edizione delle Olimpiadi di eSport, in programma nel 2025; Riyadh, inoltre, nel 2027 ospiterà i Giochi Olimpici di Esports.

Lo Stato arabo dell’Asia occidentale da qualche tempo si è posto l’obiettivo di diventare leader anche nel campo dell’Intelligenza Artificiale.

Tutti gli articoli che parlano di Finanza e Mercato sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.