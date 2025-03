Hyundai e KIA e Samsung collaborano a batterie per la robotica

Pubblicità

Hyundai e KIA hanno annunciato un accordo con Samsung SDI per lo sviluppo congiunto di batterie ad alte prestazioni dedicate alla robotica, con l’obiettivo di “migliorare significativamente densità energetica, potenza e durata della carica”.

Le aziende in queastione hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) presso l’Uiwang Research Center di Hyundai Motor Group. All’evento erano presenti Dong Jin Hyun, Vice President e Head of Robotics LAB di Hyundai e Kia, e Hans Cho, Executive Vice President e Head of Strategic Marketing Team di Samsung SDI.

La collaborazione unisce le competenze tecniche e le risorse di Hyundai, Kia e Samsung SDI e prevede lo sviluppo d batterie ottimizzate per la robotica, integrandole in robot di servizio di vario tipo.

Attualmente, molti settori della robotica si avvalgono di batterie pensate per utensili elettrici o veicoli elettrici leggeri. Tuttavia, la natura complessa e le forme irregolari dei robot limitano lo spazio per l’installazione delle batterie, e l’uso di celle più piccole ne riduce la capacità di erogazione dell’energia.

Le aziende hanno fatto sapere che la partnership si concentrerà sullo sviluppo di batterie ad alte prestazioni progettate per adattarsi a spazi ridotti, migliorando al contempo la densità energetica e aumentando potenza e durata dell’output.

In base all’accordo, il Robotics LAB di Hyundai e Kia testerà le nuove batterie per la robotica, valutandone prestazioni, autonomia e durata operativa, con particolare attenzione alle massime capacità di carica e scarica.

Hyundai e Kia affiancheranno Samsung SDI in attività di marketing per supportare la crescita del mercato della robotica. Già in occasione di “InterBattery 2025”, tenutosi recentemente a Seoul, le aziende hanno presentato il robot di servizio DAL-e e il robot mobile MobED presso lo stand di Samsung SDI, con dimostrazioni dal vivo.

Il Robotics LAB di Hyundai e Kia ha già introdotto soluzioni avanzate, tra cui robot per la consegna, sistemi automatizzati di ricarica per veicoli elettrici e tecnologie di riconoscimento facciale, implementati lo scorso giugno presso il complesso ‘Factorial Seongsu’ a Seoul. A novembre, il Robotics LAB ha inoltre annunciato la commercializzazione del robot indossabile ‘X-ble Shoulder‘, ampliando la propria gamma di prodotti e la visione di una soluzione robotica totale.