L’Arabia Saudita vuole diventare leader nel campo dell’Intelligenza Artificiale

L’Arabia Saudita ha rivelato la propria Strategia nazionale per i settori dei dati e dell’intelligenza artificiale (National Strategy for Data & AI, NSDAI) con l’obiettivo di rendere il Paese un leader globale nel campo dell’intelligenza artificiale entro il 2030.

La strategia NSDAI dell’Arabia Saudita mira a mettere l’AI al centro dello sviluppo e della crescita del Paese. La vision perseguita dallo Stato arabo mira a divenire, entro il 2030, il luogo in cui il meglio dei settori dei dati e dell’AI diviene realtà.

In linea con questa strategia implementerà un piano plurifase e multiforme comprendente competenze, politiche e regolamenti, investimenti, ricerca e innovazione e sviluppo di ecosistemi.

Parlando della strategia, SE Dr. Abdullah Bin Sharaf Alghamdi, presidente dell’Autorità per i dati e l’intelligenza artificiale (SDAIA), ha riferito che questa stabilisce la direzione e le fondamenta che permetteranno di sbloccare il potenziale di dati e IA per soddisfare la trasformazione a livello nazionale e permettere all’Arabia Saudita di diventare un hub globale per dati e IA.

Il Paese arabo ha solide fondamenta per le sue ambizioni nel campo dell’IA, tenendo conto dell’ampia scala di investimenti in infrastrutture critiche, e della sua posizione di interesse verso gli investimenti. Il Regno vanta una popolazione giovane e ambisce alla gestione di programmi su larga scala come la Saudi Vision 2030, piano di sviluppo socio-economico approvato che pone l’accento sulle riforme strutturali, le privatizzazioni e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, con l’obiettivo di diversificare l’economia, creare nuove opportunità di lavoro e innalzare la qualità della vita nel paese.

Sono state implementate particolari infrastrutture per la gestione dei dati, con un ecosistema centralizzato di risorse per sostenere il governo nel completamento delle iniziative per l’IA e il cloud.

