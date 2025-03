Windows 11 vi manderà un messaggio chiedendo la vostra mail

Pubblicità

Windows 11 manderà un messaggio per conoscere la mail di chi lo sta utilizzando. È questa una delle novità che verranno preste introdotte per permettere di recuperare i dati contenuti nel computer nel caso ci si sia dimenticati la propria password.

La necessità deriva da una peculiarità di Windows 11. Per accedere al sistema operativo è necessario indicare un account Microsoft, fondamentale per disporre di impostazioni, documenti e applicazioni propri e accedere a tutti i diversi servizi offerti dall’azienda, da Office fino ad arrivare a Teams.

È possibile sfruttare account locali senza per forza usare un account Microsoft ma questa pratica è scoraggiata da Microsoft che nella fase della prima impostazione dei PC fa di tutto per invogliare l’utente e non usare account locali.

Se si dimentica la password di accesso e si dispone di un account digitale basta selezionare la voce “Ho dimenticato la password” e seguire le istruzioni per ricevere le istruzioni via mail e resettarla, opzione disponibile a patto che sia stato indicato un numero di telefono o una mail.

A questo proposito Microsoft ha deciso di ricordare agli utenti di Windows 11 di indicare un indirizzo mail secondario o un numero di telefono spiegando che il supporto tecnico Microsoft non può aiutare a recuperare o aggirare una password persa o dimenticata se l’utente non ha indicato metodi di contatto.

Con un aggiornamento in arrivo entro primavera (già distribuito agli utenti dei canali Dev e Beta di Windows 11) è prevista una notifica push che sarà mostrata sullo schermo degli utenti invitandoli a indicare email o numero di telefono, in modo da semplificare il recovering dell’account se l’utente dovesse dimenticare la password. La notifica in questione verrà mostrata solo agli utenti che hanno accesso al sistema senza avere indicato dettagli utili al ripristino.

Altra novità integrata in Windows 11 Insider Preview Build 26120.3380 (KB5053660) riguarda “Esplora file”: ora vengono mostrati i file più utilizzati, quelli scaricati di recente e quelli aggiunti alla galleria.