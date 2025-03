Il ritardo di Siri obbliga Apple a rimandare anche l’hub per la smart home

Pubblicità

Apple sta continuando a lavorare alla sua incursione nella smart home con una nuova categoria di prodotto: un hub per la smart home. Lo riferisce il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On” ribadendo una voce già riferita in precedenza: lo sviluppo di un dispositivo il cui nome in codice è J490 e che dovrebbe integrare uno schermo tipo iPad e offrire funzionalità per il controllo della smart home.

Stando a quanto riferisce Gurman, Apple aveva a un certo punto sperato di poter annunciare questo nuovo prodotto a marzo ma poiché il dispositivo fa in una certa misura affidamento a nuove funzionalità di Siri che sono state rinviate, è stata costretta a rimandare anche questo nuovo prodotto.

Nel frattempo Apple avrebbe avviato un programma interno di testing per l’hub domestico permettendo a un gruppo selezionato di dipendenti di portare il nuovo dispositivo a casa e offrire feedback.

Siri avrebbe dovuto offrire nuove funzionalità avanzate ma, come abbiamo già spiegato qui, una portavoce di Apple ha fatto sapere che è necessario più tempo rispetto a quanto in precedenza previsto e che se ne parlerà il prossimo anno.

Oltre al prodotto con codice J490, Apple ha in cantiere una versione più avanzata nome in codice J595. L’idea di Apple è di offrire un dispositivo al quale fare affidamento quando non si ha il computer vicino o si hanno le mani occupate, si si ha bisogno ad esempio di scattare una foto o avviare una videocall, verificare qualcosa a casa mentre siamo fuori, e cose di questo tipo.

Collegare un arto robotico all’iPad permetterebbe di ottenere un dispositivo utile per videoconferenze o per navigare sul web alla ricerca di ricette mentre siamo in cucina o altro luogo della casa lontano dal computer. Apple immagina la possibilità di eseguire alcune faccende domestiche, esempio caricare la lavatrice o lavare piatti sporchi, ma queste funzionalità – se mai arriveranno – sono così distanti nel futuro che per ora sono solo immaginate su carta.

