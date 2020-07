Formazione certificata per tecnici Apple

Consolidare le proprie competenze di intervento sull’hardware e sul software Apple è possibile solo passando da un percorso formativo completo, che garantisca l’acquisizione di fondamenti e metodologie necessarie per occuparsi adeguatamente di iPhone, iPad, Mac e dei sistemi operativi macOS e iOS.

Ci sono infatti parecchie conoscenze teoriche e pratiche che un tecnico Apple a tutto tondo è tenuto ad avere.

Per tecnico “a tutto tondo” intendiamo chi è in grado di intervenire sia sull’hardware Apple, come tecnico AppleCare, che sul software, come sistemista certificato.

E con il nostro corso di 80 ore ti prepariamo a prenderti cura dei dispositivi Apple sia come tecnico hardware Apple che come tecnico software Apple.

Ne abbiamo parlato approfonditamente in due articoli dedicati (tecnico hardware e tecnico software), ma vediamo di nuovo in che cosa consistono esattamente questi due ruoli:

a) Tecnico hardware

Ripara iPhone, iPad e Mac e lo vediamo all’opera negli AppleStore e nei Centri di Assistenza Autorizzati.

Per un tecnico Apple è necessario apprendere i fondamenti di una corretta metodologia di intervento sull’hardware e conoscere metodo e sicurezza. Non si può improvvisare il mestiere di “riparatore” e smontare e rimontare i dispositivi senza conoscere le logiche Apple. Per un tecnico hardware Apple è ovviamente fondamentale saper seguire correttamente la procedura di sostituzione delle parti di ricambio, ma è anche fondamentale conoscere la filosofia progettuale con la quale sono pensati e fabbricati i dispositivi sui quali interviene. Le tecnologie Apple sono infatti ricche di soluzioni uniche e geniali: computer e dispositivi mobili sono tecnologicamente all’avanguardia, progettati e realizzati seguendo precisi criteri di funzionalità, ergonomia, usabilità, design.

b) Tecnico software

Risolve i problemi sistemistici su macchine e reti, installa e collega in rete computer e device mobili, garantisce sicurezza e backup dei dati e interviene in caso di malfunzionamenti dei dispositivi e della rete. Nello specifico, nel mondo della Mela, il tecnico software lavora sui sistemi macOS e iOS, che sono ideali anche in ambito aziendale.

Infatti dal quando Mac e iPhone sono stati ‘lanciati’ (rispettivamente nel 1984 e nel 2007), sono centinaia di migliaia gli utenti di tecnologie Apple in Italia, migliaia le aziende e organizzazioni che li adottano (non solo grazie alla loro interfaccia user friendly) e altrettanti i tecnici certificati che ci lavorano con competenza.

Anche il mestiere del tecnico software non si può improvvisare: per gestire i dispositivi Apple nel mondo del lavoro sono necessarie competenze certe e certificate.

Tecnico certificato Apple: il corso

Il corso Tecnico Certificato Apple, della durata di 80 ore (distribuite tra lezioni in aula virtuale con docente in diretta e lezioni in aula a Milano), è suddiviso in 6 moduli (qui trovi il programma dettagliato):

A) Service Fundamentals: per apprendere i fondamenti della metodologia Apple e gestire professionalmente guasti tecnici, troubleshooting e la relazione con il cliente.

B) Mac Integration Basics: per imparare a gestire l’integrazione del Mac in reti miste (oggi i Mac sono davvero molto utilizzati in reti aziendali, condividendo risorse con altre piattaforme Windows, Linux, ecc.)

C) macOS Support Essentials: per apprendere le tecniche di troubleshooting su macOS e imparare a risolvere problemi software.

Alla fine di questo modulo potrai sostenere l’esame di certificazione Apple Certified Support Professional (ACSP). Questa certificazione è davvero importante non solo per innalzare la qualità della tua attività, ma ti permetterà anche di usare il logo sulla tua immagine coordinata e iniziare il percorso per proporti come consulente certificato nella rete ACN (Apple Consultants Network).

D) Apple Certified Mac Technician (ACMT): per imparare a riparare i Mac

Oltre a ‘studiare la teoria’, è fondamentale cimentarsi nella pratica: quindi questo modulo e quello successivo si svolgono in aula fisica; qui i partecipanti possono mettere mano a vari modelli di Mac durante le sessioni pratiche di smontaggio. Le nostre aule si trasformano in laboratori completi di tutti gli attrezzi richiesti da Apple, con i principali dispositivi e modelli su cui intervenire.

E) Modulo Apple Certified iOS Technician – ACiT: per imparare a riparare iPhone

Anche questo modulo di svolge in aula fisica, per permettere ai nostri docenti (sono tecnici hardware e software professionisti, certificati da Apple) di guidarti durante le sessioni pratiche di smontaggio.

F) Esame + Deployment (in aula fisica a Milano): per ottenere la certificazione ACSP e specializzarti nella gestione di grandi quantità di dispositivi Apple grazie al Deployment Workshop.

Ottenere la certificazione Apple: perché?

Il nostro percorso formativo è destinato a chi voglia diventare sia tecnico hardware che sistemista software Apple; a chi voglia ottenere la certificazione come tecnico Apple (“Support Professional”) e proporsi sul mercato e in azienda con una marcia in più; a chi voglia avviare la propria attività di specialista Apple sul territorio; a chi voglia iniziare il percorso per proporsi come consulente certificato nella rete ACN (Apple Consultants Network).

Non dimentichiamo che gli informatici esperti di tecnologie Apple sono figure professionali oggi molto richieste da aziende e professionisti che usano Mac e iPhone. Questo perchè i dispositivi Apple sono sempre più utilizzati nelle aziende (e non solo), quindi la domanda di personale è in aumento anche in Italia, soprattutto per la riparazione di dispositivi e per l’offerta di servizi di consulenza sistemistica, sia nei centri di assistenza sia nell’IT delle aziende.

Questo corso è l’occasione giusta per potenziare le tue competenze e le tue conoscenze sia per la parte hardware con corsi e laboratori AppleCare per assistenza su Mac, iPhone e iPad, sia per la parte software con corsi per la specializzazione sistemistica e l’esame di certificazione Apple!

