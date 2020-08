Apple Mappe, la modalità Panoramica è disponibile per 4 città giapponesi

Per la prima volta in Apple Mappe la modalità Panoramica è disponibile per una città presente al di fuori degli Stati Uniti. Non stiamo parlando della possibilità di scattare una fotografia ad ampio raggio ma della funzione aggiunta lo scorso anno con iOS 13 che permette praticamente di visitare virtualmente una città da iPhone e iPad.

Conosciuta anche come Look Around, è sostanzialmente la versione di Cupertino dell’amatissimo Street View di Google. Vi si accede attraverso l’app Mappe di Apple e nell’ottobre dello scorso anno permetteva già di farsi una passeggiata tra le strade di New York e Los Angeles. Nelle scorse ore questa opzione è stata estesa ad una serie di città giapponesi.

Nello specifico è disponibile per le città di Tokyo, Kyoto, Nagoya e Osaka. L’aggiornamento non è stato annunciato da Apple ma è stato notato dall’utente @Kanjo che, giusto ieri, lo aveva fatto sapere su Twitter. Effettivamente sul sito web della società è dichiarato che vengono raccolte immagini a livello pedonale in tutta l’area del Giappone già da marzo.

E’ la prima volta che Apple espande questa funzionalità a livello internazionale. In base a quanto si apprende, per il momento agli utenti che vivono negli USA non è consentito accedere alla modalità Panoramica per la città di Tokyo, ma si tratta probabilmente di un limite imposto temporaneamente.

Inizialmente Panoramica di Apple è stata resa disponibile per la città di Cupertino (California), Las Vegas (Nevada), San Francisco (California) e Honolulu (Hawaii). Dal debutto, sono attualmente undici le città degli Stati Uniti per le quali è possibile scendere virtualmente in strada.

Come funziona Panoramica di Apple

In Apple Mappe la modalità Panoramica può essere attivata ogni qual volta risulta visibile l’icona di un binocolo sullo schermo. Basta infatti selezionarla per avviare automaticamente la vista ravvicinata a livello stradale in una piccola porzione di schermo, che a quel punto può essere toccata nuovamente per ottenere una visualizzazione a schermo intero in stile Street View. A questo punto l’utente può muoversi all’interno dell’area semplicemente toccando un punto lontano sulla mappa.

In questa particolare modalità vengono evidenziati i più importanti punti di interesse come ristoranti, aziende e parchi, ma la vista è limitata a ciò che può essere catturato dalle camere a livello dalla strada poiché utilizza i dati acquisiti dai veicoli di mappatura di Apple che circolano sulla carreggiata nei mesi precedenti.

