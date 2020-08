YouTube 4K su Safari per Mac, il supporto nella beta 4 di macOS Big Sur

Con l’ultima versione beta di macOS Big Sur, Apple ha ufficialmente aggiunto il supporto alla modalità video 4K di YouTube in Safari. Ad oggi, chi vuole beneficiare di questa opzione su Mac deve necessariamente utilizzare un browser di terze parti come Google Chrome, in quanto Apple fino a questo momento si era rifiutata di supportare il codec video Google VP9.

Ve ne avevamo infatti parlato nel gennaio del 2017 spiegandovi in maniera più approfondita a cosa era dovuto questo impedimento che, come avevamo già appurato lo scorso giugno, sarebbe stato risolto con la prossima versione del sistema operativo per Mac, in arrivo per tutti questo autunno. La conferma la troviamo adesso nella quarta beta di macOS Big Sur: è scritto nelle note di rilascio Apple “La quarta beta di macOS Big Sur aggiunge il supporto alla riproduzione video 4K HDR di YouTube”.

Questa implementazione non si ferma solo sulla piattaforma Mac ma, grazie agli aggiornamenti in arrivo, sarà estesa su tutti gli altri dispositivi Apple, che potranno così eseguire lo streaming nativo delle clip YouTube in 4K sulle app Safari di iOS 14, iPadOS 14 e tvOS 14. Tra le altre aggiunte in macOS Big Sur segnaliamo anche il supporto nativo ai video HDR e alle immagini WebP.

Come dicevamo la mancanza del supporto al codec VP9 è stato un punto critico per gli utenti fin da quando Google lo ha introdotto. La società infatti si era rifiutata di codificare i filmati negli altri codec compatibili con Apple, bloccando così la visualizzazione dei video YouTube per gli utenti Apple alla risoluzione 1080p e 720p.

Come dicevamo al momento il supporto è stato aggiunto nella quarta beta di macOS Big Sur ed è pertanto in fase di test. Bisognerà aspettare il rilascio pubblico, che avverrà questo autunno, per scoprire se il supporto al codec VP9 permarrà per tutti gli utenti.