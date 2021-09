Formazione digitale per la pubblica amministrazione

Come trovare formazione sul digitale per la pubblica amministrazione?

Se hai digitato “formazione pubblica amministrazione” o anche “formazione pubblici dipendenti” su un motore di ricerca allora ecco due indicazioni importanti per te.

Innanzitutto è preferibile che le proposte formative siano pubblicate su MEPA, il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione: si tratta di un portale per gli acquisti dove gli enti pubblici possono trovare i corsi di formazione loro dedicati. Il portale traccia le offerte e le negoziazioni, offrendo garanzia di qualità e di trasparenza.

Inoltre è essenziale mappare le conoscenze digitali con l’aiuto di un importante documento che qui presentiamo: il Syllabus.

Si tratta di un compendio utile per definire gli obiettivi formativi in base alle esigenze della propria mansione e in base al livello digitale richiesto.

Il Syllabus diventa quindi uno strumento essenziale per affrontare le sfide del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza #nextgenerationitalia) proponendo una mappatura delle competenze con i relativi gradi di conoscenza, per “scattare una fotografia” delle attuali capacità di ognuno e per aumentare la consapevolezza anche negli scenari di complessità.