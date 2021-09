Piaggio Gitamini è lo zaino robot che segue l’utente

Nel 2019 la società Piaggio Fast Forward, siglata PFF, ha rilasciato la prima versione del robot bagaglio per pedoni, soprannominato Gita: dopo due anni e diversi miglioramenti al design, PFF è pronta a rilasciare una versione più piccola e più agile chiamata Gitamini, in arrivo questo ottobre.

Con un volume di carico fino a quasi 2.000 pollici cubi e in grado di trasportare fino a 20 chilogrammi il precedente Gita viaggiava a una velocità massima di 25 chilometri orari circa, quindi in grado di contenere un carrello della spesa di generi alimentari e stare al passo con i ciclisti. Tuttavia, le dimensioni del primo Gita la rendevano un ostacolo per i pedoni durante la marcia su marciapiedi.

Gitamini, invece, pesa meno di 13 chilogrammi e può trasportare poco meno di 10 chilogrammi di peso: ha una autonomia massima di 33 chilometri circa, o sei ore di utilizzo prima di dover essere ricaricato. Inoltre, con la semplice pressione di un pulsante a bordo, il mini troverà, riconoscerà e seguirà autonomamente il suo proprietario, utilizzando solo segnali visivi e radar come il colore e movimento: il robot non richiede una connessione GPS, cellulare o rete wireless per funzionare.

Gitamini è anche dotato di quello che l’azienda chiama “software di etichetta pedonale”. Questo addestra il robot a seguire il suo proprietario a distanza e velocità di sicurezza, anticipando in modo proattivo i movimenti delle persone intorno. Le ruote del mini sono alimentate in modo indipendente, consentendogli di effettuare giri a raggio zero in stile Rivian, mentre un terzo motore è dedicato a mantenere l’equilibrio del robot durante l’accelerazione e la frenata.

Vedere la risposta iniziale dei consumatori a Gita ci ha dimostrato quanto fosse pionieristico il prodotto nel settore della robotica di consumo. Ci siamo chiesti “come trasformiamo quello che le persone hanno chiesto in qualcosa per un nuovo segmento di consumatori?”

Gitamini dovrebbe essere messo in vendita a 1.850 dollari, circa 1.580 euro, a partire dal 15 ottobre, mentre il primo Gita originale vedrà contestualmente una riduzione del prezzo a 3.250 dollari, circa 2.770 euro.