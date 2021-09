LEGO Star Wars Battles dal 25 Settembre su Apple Arcade

Gli appassionati dei mattoncini LEGO e dell’universo di Star Wars avranno pane per i loro denti questo prossimo fine settimana. Su Apple Arcade venerdì arriva LEGO Star Wars Battles.

LEGO Star Wars Battles da venerdì sarà in esclusiva su Apple Arcade, seguendo gli ultimi importanti rilasci della scorsa settimana, quali Castlevania: Grimoire of Souls e Temple Run: Puzzle Adventure.

LEGO Star Wars Battles verrà rilasciato venerdì 24 settembre e permetterà ai giocatori di mescolare e abbinare personaggi e veicoli di tutte le epoche della galassia di Star Wars per creare eserciti da condurre in battaglie PvP in tempo reale.

I giocatori potranno controllare entrambi i Lati della Forza, mentre guidano i personaggi LEGO Star Wars in battaglie multigiocatore PvP in tempo reale. Si tratta, in sostanza di uno strategico, dove schierare truppe e costruire torri LEGO sul campo di battaglia, nel tentativo di distruggere la base nemica utilizzando anche le armate Jedi o Sith.

Oltre ai contenuti delle saghe Star Wars: The Clone Wars e Rogue One: A Star Wars Story, i giocatori potranno collezionare eroi e villain iconici come Luke Skywalker, Rey, Obi-Wan Kenobi, Boba Fett e Darth Vader, insieme a personaggi come Porgs, Stormtroopers, Battle Droids, e ad una varietà di veicoli, dagli AT-AT ai bombardieri TIE, incluso Millennium Falcon.

Man mano che i giocatori progrediscono e salgono di livello sarà possibile sbloccare diverse “arene” che richiamano alcuni luoghi famosi di Star Wars, come Scarif, Naboo, Hoth, Endor, Geonosis e altri.

