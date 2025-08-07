Mai più senza corrente, la centrale che si ricarica in 90 minuti è in offerta folle

In occasione del proprio anniversario, FOSSiBOT sta rendendo disponibile una selezione di centrali elettriche portatili a prezzi scontati. Trattasi di ottime soluzioni per l’alimentazione di dispositivi durante viaggi, attività all’aperto, lavori in mobilità o come supporto in caso di interruzioni di corrente.

Le power station in promozione offrono potenze comprese tra 1200 e 3600 Watt, quindi con capacità energetiche elevate e diversificate anche nelle opzioni di connettività per poter così soddisfare varie esigenze di alimentazione.

Tutti i modelli supportano la ricarica multipla e sono compatibili con una vasta gamma di apparecchi elettrici, elettronici e utensili.

Di seguito trovate una breve panoramica per ciascun modello, con indicati anche i prezzi e il codice per applicare lo sconto.

FOSSiBOT F2400

Questa centrale elettrica portatile ha una capacità di 2048 Wh e una potenza di uscita di 2400 Watt, adatta quindi a una vasta gamma di dispositivi, dai piccoli elettrodomestici ai più grandi.

Dispone di 16 porte di uscita (AC, USB, DC) e utilizza una batteria LiFePO4 che promette oltre 3500 cicli di ricarica. La funzione UPS permette un passaggio rapido all’energia di riserva in caso di blackout.

Si distingue per la ricarica ultra rapida che consente di passare dal 0% al 100% in 90 minuti tramite rete elettrica e solare. La tecnologia dell’inverter bidirezionale ottimizza invece la carica, con l’80% della batteria che si ricarica in 70 minuti.

È possibile ricaricarla tramite presa elettrica, energia solare o auto, e una manopola lascia regolare la velocità di carica, proteggendo i dispositivi e aumentando la durata della batteria.

FOSSiBOT F2400 è attualmente in sconto a 709 € ma potete tagliare ulteriormente il prezzo inserendo il codice 6QTQC5CU nel carrello prima dell’acquisto.

FOSSiBOT F1200

È una stazione elettrica portatile con una capacità di 1024 Wh e una potenza continua di 1200 Watt, ideale per attività all’aperto e situazioni di emergenza.

Con un peso di soli 11,5 kg, è facilmente trasportabile e presenta 7 porte di uscita, che consentono di collegare più dispositivi contemporaneamente. La ricarica rapida, che porta la batteria da 0 a 80% in 49 minuti, assicura che il dispositivo sia pronto all’uso in tempi brevi, rendendolo un compagno pratico per viaggi e avventure.

A differenza del F2400, il F1200 offre un equilibrio tra capacità e portabilità, risultando migliore per chi cerca una soluzione leggera. La batteria LiFePO4 garantisce una lunga durata con oltre 4000 cicli, mentre la funzione UPS consente un’alimentazione continua durante interruzioni di corrente. L’uscita a onda sinusoidale pura protegge le apparecchiature sensibili, rendendo il F1200 una scelta sicura e versatile per chi ha bisogno di energia portatile in modo semplice.

FOSSiBOT F1200 è attualmente in sconto a 409 € ma potete tagliare ulteriormente il prezzo inserendo il codice 6QTQC5CU nel carrello prima dell’acquisto.

FOSSiBOT F3600 Pro

È una stazione di energia con 3840 Wh (espandibile a 11520 Wh) e una potenza in uscita di 3600 W. Ha 13 porte di ricarica e supporta una carica rapida di 1,5 ore.

Dotata di batteria al litio, promette 6500 cicli di ricarica e una protezione da sovraccarichi. È ideale per dispositivi ad alta potenza e veicoli elettrici, con controllo via app e funzionalità UPS per proteggere dai blackout.

FOSSiBOT F3600 Pro è attualmente in sconto a 1.499 € ma potete tagliare ulteriormente il prezzo inserendo il codice 6QTQC5CU nel carrello prima dell’acquisto.

