iOS 26 rende più chiaro lo stato di carica degli AirPods

Sarà più facile comprendere lo stato di carica della custodia degli AirPods: è questa una delle tante piccole, ma utili novità che emergono dalle beta di iOS 26 che in questi giorni si stanno susseguendo con una certa rapidità.

Una nuova schermata per capire la carica

Quella di cui stiamo parlando è piccola come l’indicatore che si accende quando gli auricolari sono collegati a un alimentatore, un “puntino” che oggi passa dal colore ambra (collegato e in ricarica) a verde (carico), ma che nella quinta beta di iOS 26 si comporta diversamente.

Per il momento non tutti i dettagli risultano ancora chiari, ma si può provare a dedurre la novità da una schermata che si vede pubblicata da un utente di X.

Attualmente abbiamo questa situazione:

Custodia chiusa e collegata alla corrente: Luce ambra (giallo-arancio) → la custodia si sta caricando Luce verde → la custodia è completamente carica

Custodia aperta, AirPods all’interno: Luce verde → gli AirPods sono carichi Luce ambra → gli AirPods non sono completamente carichi oppure la custodia non ha abbastanza batteria per un’altra ricarica completa



In pratica l’amba indica più di una cosa. Apple per evitare di farci confondere dovrebbe cambiare in questo modo dicendo anche quando la custodia ha bisogno di essere caricata

Verde – tutto carico (come ora)

Giallo – si sta caricando (nuova etichetta “Charging”)

Arancione – la custodia ha bisogno di essere caricata (“Charge Case”)

Quindi: invece di usare una sola luce ambra per tutto, Apple ora distingue “sta caricando” da “serve carica”. La schermata di cui parlavamo e da cui si possono immaginare le novità, si deduce da un un nuovo messaggio introduttivo che compare durante la configurazione o la connessione degli AirPods.

This is new in Beta 5 right ?! I’ve never seen it before. pic.twitter.com/GC8BP7nTmP — Minimal Nerd (@minimalnerd1) August 6, 2025

Apple non ha specificato se questo cambiamento riguarda solo il significato dei colori o anche il comportamento del LED. Apple fa infatti un cenno, scrivendo che il LED “ora indica in modo più chiaro lo stato di carica”. Si può pensare che, in iOS 26, la luce possa accendersi anche a custodia chiusa attivando la luce gialla magari quando si avvicinano gli AirPods, ma al momento non ci sono conferme.

Promemoria automatici per evitare sorprese

Un’altra novità, già emersa in versioni precedenti di iOS 26, ma ora più chiara nella beta 5, riguarda le notifiche automatiche inviate da iPhone quando gli AirPods hanno bisogno di una ricarica. Queste notifiche possono arrivare anche quando gli auricolari non sono in uso, con l’obiettivo di evitare brutte sorprese quando si ha bisogno di usarli in fretta e si scopre che sono scarichi.

Questa funzione è ben nota e usata con altri dispositivi. Ad esempio Apple Watch dice attraverso iPhone quando è necessario ricaricare la batteria per la notte. Con iOS 26 ancora in fase beta, resta da vedere se questi cambiamenti arriveranno anche nella versione pubblica.

Tutte le novità di iOS 26 in questo approfondimento, invece per provare la versione Beta e la nuova interfaccia Liquid Glass si parte da questa guida di macitynet.