Fossil Group annuncia che da oggi l’atteso smartwatch Fossil Gen 6 è disponibile per l’acquisto. Fossil continua il suo impegno nell’offrire sempre di più e sempre più velocemente: gli utenti noteranno l’aggiunta di un riquadro Alexa “in arrivo” insieme a nuove opzioni per la riproduzione offline di YouTube Music e Spotify per i dispositivi WearOS.

Tra le numerose novità il costruttore evidenzia tempi di ricarica dimezzati, che ora permettono di raggiungere l’80% della carica totale della batteria in poco più di 30 minuti, il monitoraggio continuo del battito cardiaco ora tramite un sensore migliorato e la possibilità di scegliere tra quadranti personalizzabili e diversi cinturini alla moda per qualsiasi look, permettendo così a ogni utente di esprimere il proprio stile personale.

I nuovi modelli di smartwatch Fossil Gen 6 funzionano con il nuovo sistema operativo Google WearOS e sono basati sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon wear 4100+. L’indossabile monitora in automatico gli obiettivi delle attività, passi, sonno, battito cardiaco, livello cardio, SpO2 (saturazione di ossigeno nel sangue). Grazie al GPS rileva distanza e percorso durante le attività all’aperto.

Il nuovo smartwatch Fossil Gen 6 è disponibile in quattro colorazioni con una cassa di 44mm, mentre i modelli con cassa da 42mm sono proposti in tre colazioni. Diversi modelli sono disponibili anche nel negozio Fossil da questa pagina di Amazon.

Ricordiamo inoltre che oltre al marchio Fossil, anche Michael Kors lancerà a breve il proprio Gen 6, confermando l’impegno di Fossil Group nel fornire agli utenti l’esperienza migliore degli smartwatch senza scendere a compromessi a livello di design.

A gennaio Fossil ha introdotto i suoi primi smartwatch con supporto per la connettività cellulare LTE e ha ampliato la serie Michael Kors.