Fossil debutta negli smartwatch LTE e amplia la serie Michael Kors

Fossil mantiene vivo il sogno Wear OS, praticamente da solo, considerando che la piattaforma langue nell’attesa che Google completi l’acquisizione di Fitbit e, forse, dia nuova linfa alla piattaforma. Al CES 2021, il gigante della moda annuncia diversi nuovi smartwatch e orologi ibridi, che vanno ad arricchire le relative gamme di prodotto, tra cui Michael Kors e Skagen. Da notare l’introduzione del suo primo smartwatch LTE all’interno della famiglia Fossil di quinta generazione.

Il primo prodotto presentato è lo smartwatch touchscreen Fossil Gen 5 LTE, un nome piuttosto lungo e articolato, che comunque indica la presenza della connettività cellulare LTE. Il wearable utilizza la piattaforma Snapdragon Wear 3100 di Qualcomm e supporta l’eSIM. Grazie al supporto LTE, l’orologio consente agli utenti di effettuare chiamate e inviare messaggi anche se non si dispone dello smartphone. Sarà disponibile a 349 dollari negli Stati Uniti a partire da questa primavera.

Nel frattempo, per il marchio Michael Kors, sono disponibili due stili principali nell’ultima serie Gen 5e: Darci da 350 dollari e MKGO da 250 dollari. Quest’ultima è una versione più sportiva con cinturini in silicone e cassa in alluminio, mentre il Darci presenta un’accattivante molla con cristalli incorporati che circondano il quadrante e con un braccialetto a 7 maglie.

Considerando la piattaforma Wear OS, le funzioni di supporto Gen 5 LTE e accesso a Google Pay, Fit e Assistant, oltre ad app di terze parti come Spotify, si tratta di una soluzione completa. A questo, però, Fossil affianca il proprio software per rendere gli orologi più utili, con il monitoraggio del sonno, modalità personalizzate, un tracker di attività ottimizzato e modalità estesa. Gli ultimi orologi di Fossil consentono, inoltre, agli utenti di iPhone e Android di rispondere alle chiamate, quando sono collegati ai rispettivi smartphone.

L’azienda ha anche presentato un nuovo orologio ibrido con il suo marchio Skagen, chiamato Jorn Hybrid HR. Le sue caratteristiche sono praticamente le stesse degli altri orologi ibridi: un display e-ink personalizzabile da 27,9 mm con il quadrante dell’orologio che mostra le notifiche dello smartphone e metriche come i passi e la frequenza cardiaca, che viene scansionata tramite il sensore sul lato inferiore. Jorn è disponibile con cassa da 42 mm e 38 mm e offre più di due settimane di autonomia. Sarà disponibile a 195 dollari tramite il sito web di Fossil.

Tutti i precedenti modelli di smartwatch Fossil Gen 5, con le varie combinazioni di cinturini tra cui scegliere, sono disponibili per l’acquisto su Amazon. Tutte le notizie e le novità riguardanti il CES 2021, quest’anno solo in versione digitale, sono disponibili da questa pagina.