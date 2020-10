Foster + Partners: Apple Carnegie Library vince agli American Architecture Awards 2020

Gli American Architecture Awards offrono un’importante panoramica dell’attuale direzione estetica del palcoscenico commerciale, aziendale, istituzionale e residenziale di oggi negli Stati Uniti per quanto concerne la comunità immobiliare, bancaria, imprenditoriale e aziendale, nonché per la stampa e il pubblico in generale. Gli American Architecture Awards sono dedicati al riconoscimento dell’eccellenza nell’architettura e nell’urbanistica negli Stati Uniti e ieri lo studio di progettazione architettonica e ingegneria Foster + Partners ha annunciato tramite un tweet che la Apple Store Carnegie Library è stata “vincitrice” agli American Architecture Awards di quest’anno.

Situata nel cuore di Washington DC, la Apple Carnegie Library segna la rivitalizzazione di un importante monumento nella storia della città. In qualità di prima biblioteca pubblica della città e primo edificio pubblico desegregato, la Carnegie Library di Washington DC ha svolto un ruolo centrale nella vita della comunità per oltre 70 anni dalla sua apertura nel 1903.

Dopo un periodo di abbandono, la Apple Carnegie Library continua le tradizioni dell’edificio creando una nuova piattaforma per l’apprendimento, la performance e l’arte per una nuova generazione. L’edificio in stile Beaux-Arts è stato riportato al suo splendore precedente, con ingressi su entrambi i lati dell’asse nord-sud, creando un invitante percorso urbano attraverso l’edificio. L’ingresso sud, che era l’ingresso originale della biblioteca, è fronteggiato da una grande piazza che ospiterà concerti ed eventi pubblici.

Il cuore dell’edificio è stato trasformato in un imponente spazio a doppia altezza, ricoperto da un nuovo lucernario che porta la luce naturale in profondità negli spazi interni. Qui, il Forum costituisce il centro vibrante e creativo dell’edificio, dove esperti di vari settori intratterranno e ispireranno il pubblico, che può visualizzare performance e laboratori da due livelli, creando un’esperienza vivace e interattiva.

L’intera gamma di materiali utilizzati negli interni è stata scelta per adattarsi all’ambiente storico, ispirandosi ai dettagli distintivi dell’inizio del XX secolo nell’edificio. Una grande scalinata conduce al DC History Center al secondo piano e alla Carnegie Gallery nel seminterrato, che espone fotografie e documenti storici per far conoscere al pubblico le origini e la storia dell’edificio.

La Apple Carnegie Library rinvigorisce anche il parco circostante, migliorando l’ingresso nord per creare un percorso chiaro attraverso l’edificio che rafforza i collegamenti tra le estremità nord e sud del sito.

