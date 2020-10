AKVIS Frames 5.0 per Mac e PC, nuovo pacchetto “L’arte dei bambini” per decorare le foto

AKVIS Frames è un software gratuito progettato per utilizzare pacchetti di cornici. La versione 5.0 consente di aggiungere un testo o una filigrana all’immagine. Il Pacchetto predefinito integrato nel programma offre 20 nuove cornici su temi diversi. Inoltre, l’aggiornamento fornisce modifiche al processo di attivazione, nonché miglioramenti di flessibilità e stabilità.

“L’arte dei bambini” include 100 cornici di alta qualità, 50 campioni orizzontali e 50 verticali, è progettata per decorare ed esporre le opere dei bambini (a questo indirizzo i dettagli). È possibile abbellire non solo le opere realizzate con strumenti da disegno, plastilina o argilla, carta colorata, mattoncini lego, materiali artificiali e naturali, mezzi improvvisati, ma anche i ritratti di un bimbo, loro amici, oltre alle foto scolastiche e familiari.

Sono ora 64 i pacchetti di cornici a tema suddivisi nelle seguenti categorie: Hobby e interessi, Stili e tendenze, Feste ed eventi, Stagioni, Paesi e Famiglia. Il nuovo pacchetto è stato inserito nel gruppo Famiglia.

AKVIS Frames 5.0 e le confezioni aggiuntive possono essere utilizzate con il programma gratuito AKVIS Frames e con il programma AKVIS ArtSuite su PC con Windows 7, 8, 8.1, 10 (32/64-bit) e su Mac con Mac OS X 10.10-10.11, macOS 10.12-10.15 (64-bit).

AKVIS è una società russa specializzata in software di elaborazione grafica e video. Fondata nel 2004 e con sede a Perm (capoluogo del Territorio omonimo), ha reaizzato numerosi programmi per l’elaborazione di foto, tutti disponibili come applicazioni standalone e come plugin per Photoshop.