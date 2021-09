Foto e video surreali su iPhone con l’app Nception

Avete presente il film di Christopher Nolan Inception? Non è noto soltanto per la sua trama intricata, ma anche per i numerosi effetti di distorsione della realtà che si susseguono durante l’intera pellicola. Gli appassionati di questo genere possono cimentarsi in qualcosa del genere con l’app Nception, che permette proprio di raggiungere facilmente questi risultati e direttamente dall’iPhone.

L’app infatti include una serie di effetti speciali che, partendo dall’inquadratura, sono in grado di replicarla in una o più direzioni, riflettendola sui diversi lati per creare immagini dalla prospettiva unica come in una specie di caleidoscopio, ma con scene della vita reale. Basta selezionare uno dei 33 effetti a disposizione e inquadrare con la fotocamera del telefono ciò che si vuole trasformare per vedere l’effetto finale in diretta sullo schermo, in modo da poter adeguare la ripresa al risultato che si vuole ottenere.

E’ possibile usare l’app sia per scattare una foto che per registrare un video, andando così a realizzare filmati surreali che si modificano con il solo movimento dell’inquadratura o dei soggetti che si stanno registrando. Il punto di forza è chiaramente la semplicità, perché in pochi clic è possibile produrre filmati altrimenti impossibili. I filmati possono essere registrati anche alla moviola a 120 fotogrammi al secondo oppure in 4K e si possono poi esportare direttamente nel rullino in modo da condividerli dove più si preferisce. L’app mette a disposizione anche una sorta di piattaforma dalla quale poter pubblicare i propri lavori e allo stesso tempo attingere le idee da quelli di altri, in modo da trovare gli spunti per creare il prossimo capolavoro.

L’app “Nception” è sviluppata da Hugekids AB, è gratuita e si scarica su App Store in versione per iPhone, dove ha ricevuto più di 20 valutazioni con una media di 4,9 stelle su 5. La versione attuale è la numero 1.6.5 e per poter essere installata richiede almeno 80 MB di spazio e la versione 13.0 di iOS e iPadOS. Per accedere a tutti i contenuti è possibile sbloccare il pacchetto completo a 1,99 euro. Dal punto di vista della privacy non raccoglie alcuna informazione.